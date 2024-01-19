به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ از دور دوم مرحله گروهی جام ملت های آسیا از ساعت ۲۱ امروز جمعه در ورزشگاه خلیفه دوحه قطر و در حضور ۳۶ هزار تماشاگر برگزار شد که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. مهدی قایدی(۲۴) برای ایران گل زد.

یورن اندرسون سرمربی هنگ کنگ پس از این دیدار گفت: دوست دارم دوباره تکرار کنم که من مثل بازی قبل به تیمم تبریک می گویم. ما مقابل یکی از بهترین تیم های آسیا که صاحب رنکینگ بیست و یکم جهان است بازی کردیم‌. خیلی به بازیکنانم بابت بازی امروز تبریک می گویم.

وی ادامه داد: امروز فوتبال بازی کردیم‌ و توانستیم در بخش حمله و فشار در خطوط مختلف به ایران فشار بیاوریم.

او در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا ایران، ژاپن، کره جنوبی و عربستان شانس های اصلی برای قهرمانی هستند؟ گفت: من فکر می کنم امروز تیم خیلی خوبی را شاهد بودیم اما تیم ما کاملا با برنامه بازی کرد. در بعضی صحنه ها بدشانس بودیم که از موقعیت هایمان استفاده نکردیم.

وی درباره شرایط تیمش برای بازی بعدی مقابل فلسطین تاکید کرد: در دو دیدار خیلی خوب بازی کردیم. فلسطین در حد امارات و ایران نیست اما باید کار کنیم تا این تیم برای بازی آخر مشکلی برای ما ایجاد نکند.

اندرسون ادامه داد: بازیکنان ما شرایط روحی و جسمانی خیلی خوبی دارند و حالا تلاش می کنیم به عنوان بهترین تیم سوم بتوانیم خودمان را به مرحله بعد برسانیم. ما تمرکز روی بازی بعدی داریم که باید نتیجه بگیریم.

سرمربی هنگ کنگ درباره ضربات ایستگاهی تیمش که خطرناک بود یادآور شد: گاهی اوقات بعضی ضربات آزاد و کرنر را خوب زدیم اما باید ضربات نهایی را بهتر بزنیم. باید قوی‌ترین ها را همیشه برای بازی آماده کنیم و تلاش ما روی همین موضوع است.

وی در پایان گفت: نسبت به بازی قبلی با ایران که چند ماه قبل برگزار کردیم سعی کردیم در دفاع و حمله برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم. ما در آن زمان یک بازیکن مصدوم داشتیم که در این دیدار بهتر بود.