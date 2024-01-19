  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۶

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

بیرانوند به رکورد عابدزاده رسید/ یک بازی تا رسیدن به رکورد تاریخی

بیرانوند به رکورد عابدزاده رسید/ یک بازی تا رسیدن به رکورد تاریخی

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان با کلین شیت در برابر هنگ کنگ توانست به رکورد احمدرضا عابدزاده برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در دور دوم جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۲۱ شامگاه جمعه ۲۹ دی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ایران به پایان رسید.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران در این بازی موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شد و برای ششمین بار در تاریخ این مسابقات توانست کلین شیت کند و از این حیث به رکورد احمدرضا عابدزاده دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران رسید.

بیرانوند در صورت کلین شیت در بازی با تیم ملی امارات که در تاریخ ۳ بهمن برگزار می‌شود، می‌تواند به تنهایی بهترین دروازه‌بان ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا نام بگیرد.

کد مطلب 5998961
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      2 3
      پاسخ
      جنبه نداره زیادبزرگش نکنید
    • سیدامیرعلی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      0 3
      پاسخ
      عقاب آسیا دربازی حساس بااسترالیا که بازی حذفی برای جام جهانی بود بایک دست در ملبورن توپ راگرفت آقای بیرانوند دربازی باهنک کنگ بجای دفع توپ ازبالای تیرک دروازه اونو به داخل محوطه جریمه خودی دادومهاجم حریف ضعیف بود وگرنه مهاجم خوبی بود گلش میکرد.. عقاب آسیا کجا واین کجا؟به گرد پای عابدزاده نمیرسه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها