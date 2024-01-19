بیرانوند به رکورد عابدزاده رسید/ یک بازی تا رسیدن به رکورد تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در دور دوم جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۲۱ شامگاه جمعه ۲۹ دی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ایران به پایان رسید.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران در این بازی موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شد و برای ششمین بار در تاریخ این مسابقات توانست کلین شیت کند و از این حیث به رکورد احمدرضا عابدزاده دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران رسید.

بیرانوند در صورت کلین شیت در بازی با تیم ملی امارات که در تاریخ ۳ بهمن برگزار می‌شود، می‌تواند به تنهایی بهترین دروازه‌بان ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا نام بگیرد.