به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبهگری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریمهای هدفمند مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی است که از کشورها میخواهد در راستای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و داراییهای اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.
