به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، بند (پ) تبصره ۴ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بخش درآمدی بند پ تبصره ۴ لایحه، به وزارت نفت (شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت) اجازه داده می‌شود به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، ضمن به کارگیری راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی، مطابق آئین نامه اجرایی این بند به شرح زیر اقدام کند:

۱. خرید، معاوضه و یا تهاتر فرآورده‌های نفتی وارداتی با فرآورده‌های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲. خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فرآورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فرآورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال