۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸

در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛

تعیین سازوکار تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور

نمایندگان مجلس به وزارت نفت اجازه دادند تا در سال آتی نسبت به خرید، معاوضه یا تهاتر فرآورده‌های نفتی وارداتی با فرآورده‌های نفتی صادراتی تا سقف ۸۰ همت اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، بند (پ) تبصره ۴ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بخش درآمدی بند پ تبصره ۴ لایحه، به وزارت نفت (شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت) اجازه داده می‌شود به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، ضمن به کارگیری راهکارهای بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی، مطابق آئین نامه اجرایی این بند به شرح زیر اقدام کند:

۱. خرید، معاوضه و یا تهاتر فرآورده‌های نفتی وارداتی با فرآورده‌های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲. خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فرآورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فرآورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

کد مطلب 6000737
زهرا علیدادی

