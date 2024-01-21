به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد و پیگیری و همت مخاطبان، مدیریت تالار هنر و هنرمندان، از دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ هر دوشنبه، نمایشهای در حال اجرای این سالن تئاتری با حضور مترجم ناشنوایان به صحنه میروند.
این اتفاق نیک که باعث حضور پررنگتر مخاطبان کودک و نوجوان ناشنوا در تالار هنر میشود با قبول مسؤولیت یکی از هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان به نام المیرا پارسا که همزمان ترجمه زبان اشاره نمایشهای روی صحنه را انجام میدهد، میسر شد.
تالار هنر در حال حاضر میزبان نمایش «گنجی که پادشاه نداشت» به کارگردانی رضا بیات (ادیبنیا) ساعت ۱۹:۳۰ و نمایش «ماهی کوچولو» به کارگردانی حجت هاشمی ساعت ۱۸ است.
در سرودنمایشِ «عطرِآدم» به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر که ماه گذشته در مرکز سینما تاتر کانون پرورش فکری وزرا روی صحنه رفت نیز یکی از بازیگران مترجم ناشنوایان بود و ترجمه همزمان سرودها و نمایش به زبان اشاره برای مخاطبان بسیار جالب و بدیع به نظر میرسید.
