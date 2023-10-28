شورای انتخاب آثار تالار هنر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی تالار هنر، محسن امیری مدیر تالار هنر درباره معرفی شورای انتخاب آثار گفت: یکی از مهمترین اقدامات یک مدیر تالار، انتخاب اثر نمایشی است. در واقع همه کارهایی که داریم انجام می‌دهیم باید منتج به بهترین انتخابمان بشود. از جمله نکاتی که در این راستا مدنظر قرار دادیم این بود که کیفیت ارتقا پیدا کند و شان و منزلت تنها تالار حرفه ای تولید و اجرای تئاتر کودک و نوجوان حفظ شود. بحث اقتصاد و گیشه و از سوی دیگر بحث عدالت فرهنگی، چنان که سالن به طور مساوی به خود هنرمندان اختصاص پیدا کند نیز از دغدغه‌هایی بود که وجود داشت.

امیری ادامه داد: یک راه این بود که خود مدیریت به تنهایی تصمیم بگیرد. راه دیگر اینکه مدیر با خرد همکارانش تصمیم بگیرد اما راه سومی هم وجود دارد؛ اینکه خود هنرمند برای خودش، کارش و جریان حرفه‌ای کارش تصمیم بگیرد. من و همه همکارانم در تالار هنر قائل به نگاه سوم بودیم. به حرمت خود هنرمند و تشخیص درستش، تعیین سرنوشت خودش و آگاهی و اشرافش به مسئله، مدل سوم را انتخاب کردیم.

این هنرمند تئاتر با معرفی شورای هفت نفره انتخاب آثار تالار هنر گفت: شورای هفت نفره متشکل از آناهیتا غنی‌زاده، ناصر آویژه، سیدحسین فدایی‌حسین، آرش شریف‌زاده، فریبا دلیری، هنگامه مفید و نیما بیگلریان انتخاب آثار برای اجرای عمومی در تالار هنر را بر عهده دارند. عزیزان زیادی می‌توانستند در این شورا و در این ترکیب باشند اما می‌دانید که همیشه ظرفیت محدود است و همیشه مجبوریم از فرصت هم‌اندیشی تعداد محدودی از عزیزان بهره ببریم. البته که باب سخن و باب گفت‌وگو همیشه باز است و ما آماده شنیدن و پذیرای نقطه نظرات همه عزیزان هستیم.

وی درباره چیدمان اعضای این شورا توضیح داد: ترکیبی از نسل جوان، میانه و پیشکسوت، استاد دانشگاهی، دانشجو، خانم و آقا، عزیزانی که تبحر در حوزه عروسکی دارند و عزیزانی که در حوزه کودک و نوجوان تخصص دارند، دوستانی که به لحاظ مدیوم هنری نویسنده و کارگردان هستند، دوستانی که مدیریت فرهنگی داشته اند و عزیزانی را که در شورای ارزشیابی و نظارت عضو هستند، انتخاب کردیم. خواستیم جهانی از همه نگاه‌ها و اندیشه‌ها را در ترکیب شورای مان داشته باشیم.

امیری یادآور شد: عملا من و همکارانم در کنار این عزیزان و این ترکیب هفت نفره قرار می‌گیریم تا بتوانیم بهترین‌ها را انتخاب کنیم. خواستیم ترسیم روشنی از آینده تالار هنر داشته باشیم و از نمایش کودک و نوجوان، روزگار بهتری را برای کارهای کودک و نوجوان رقم بزنیم، سطح کارها را ارتقا ببخشیم و همه در کنار هم دست به دست هم بدهیم و به گیشه و اقتصاد تئاتر فکر کنیم تا بچه هایی که ارتزاق شان از این راه است و صاحبان اصلی تالار هنر هستند مدت کوتاه‌تری بین فاصله‌های اجرایی شان وجود داشته باشد.