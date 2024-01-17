«ماهی کوچولو» به تالار هنر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش عروسکی «ماهی کوچولو» برداشتی آزاد از قصه «ماهی سیاه کوچولو»، به نویسندگی نسرین خنجری و تهیهکنندگی حجت هاشمی است. در نمایش «ماهی کوچولو» ، مسعود حکیمینژاد به عنوان مجری طرح، بابک نیوشادان به عنوان بازیگر، درنا کمالو، مهشاد حجتی، خاتون پناهنده، الیکا شفیعی، حوریا جمالیان، مجید رستمآبادی، امیرحسین زنگنه، علیرضا قزوینی، مریم پیران، درسا زرین، نسیم لقمانی به عنوان بازی دهنده عروسک، آیدا بوکانی، مهشاد حجتی، رشاد معینی، مجید اسدی، حمید خلفی، سپیده چنگیزی، مهدی فخشوری، سجاد صیادی، مهدی مرتضوی به عنوان صداپیشه حضور دارند.
سایر عوامل نمایش « ماهی کوچولو » عبارتند از: طراح عروسک: قاسم رحمتی، طراح صحنه: حجت هاشمی، طراح پوستر: صادق زرجویان، طراح بروشور: قاسم رحمتی، ساخت صحنه: مجید رستم آبادی، مهشاد حجتی، حمید خلفی، ساخت عروسک: قاسم رحمتی، مجید رستمآبادی، امیر صدقی، ترانهسرا و آهنگساز: بابک نیوشادان، آهنگساز قطعه رپ: مهدی فخشوری، الکترونیک: امیرحسین میرزایی، مهندسی صدا: کیان هدایتی، همخوانها: درنا کمالو، ماهور هاشمی، مرجان خلیلی، درسا زرین، برنامهریز: درنا کمالو، دستیاران کارگردان: مجید رستمآبادی، امیرحسین زنگنه، علیرضا قزوینی، منشی صحنه: مریم پیران و روابط عمومی: گروه «تئاتر کودک ببین» ریحانه مطهری، روژین ستاری، روشنک کریمی.
در خلاصه نمایش آمده است: قصه ماهی کوچکی است که به عشق دیدن دریا خطر میکند و سفری دور و دراز را با تجربههای متفاوت برای رسیدن به رهایی آغاز میکند ... .
نمایش «ماهی کوچولو» دی و بهمن ۱۴۰۲ هر روز ساعت ۱۸ به جز شنبهها به مدت ۴۵ دقیقه در تالار هنر روی صحنه میرود.
علاقمندان برای تهیه بلیت میتوانند از طریق سایت تیوال اقدام کنند.
تالار هنر در خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، جنب ورزشگاه شهید شیرودی واقع شده است.
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