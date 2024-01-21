به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش درآمدی، بند الحاقی ۴ تبصره ۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه:

۱. دولت مکلف است یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازی طبیعی و پنج درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (به صورت علی الحساب) و نیز ده درصد از منابع حاصل از عوائد فروش پروپان و بوتان (گاز مایع) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط خود به حساب بهینه سازی مصرف انرژی به صورت ماهانه اقدام نماید.

۲. به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است مطابق سازوکار مندرج در ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه جویی مردم و همچنین طرح (پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

۲-۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲-۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرح‌های تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم مصرف

۲-۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی

۲-۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) لایر در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

۲-۵- از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم‌مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)