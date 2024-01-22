تعطیلی هزاران شغل و مهاجرت ۱۰۰هزارصهیونیست از ترس حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان گزارش داده‌اند که از زمان حمله هفت اکتبر به بعد، هزاران کسب و کار در مناطق شمالی مجاور مرز لبنان تعطیل شده‌اند.

همزمان با تشدید تنش‌ها در مرز لبنان و فلسطین اشغالی نیز، شهردار حیفا اعلام کرد که ساکنان باید در صورت شروع جنگ با لبنان مواد غذایی به اندازه کافی تهیه کنند و اعلام این موضوع با نگرانی بیشتر ساکنان مناطق شمالی منجر شده است.

وب سایت عبری زبان والا نیز تأیید کرده است که طرح پناه دادن به ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شمالی و تخلیه آنها در سایه تشدید تنش احتمالی با حزب الله هم اکنون در حال اجراست و مقامات تل آویو تلاش دارند تا این ۱۰۰ هزار نفر را از مناطق مرزی نزدیک به لبنان دور کنند.

از سوی دیگر، ساعاتی پیش مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که نیروهای اسراییلی را در نزدیکی روستای زرعیت با تسلیحات موشکی هدف قرار داده است.

گفته شده این عملیات منجر به تلفات قطعی در میان صفوف ارتش صهیونیستی شد.

در این بیانیه افزوده شده است که این افراد خود را برای تجاوز به داخل خاک لبنان آماده کرده بودند و قبل از تجاوز هدف قرار گرفتند.

کشته شدن حداقل یک نظامی اسراییلی در این علمیات حزب الله لبنان تایید شده است.

از سوی دیگر گزارش شده که به دنبال شلیک راکت از جنوب لبنان، آژیرهای خطر در سایت شومیرا در جلیل علیا به صدا درآمده است.

همزمان به نظر می‌رسد اوضاع داخلی در تل آویو نیز به شدت آشفته و بی ثبات است. رسانه‌های اسراییلی از درگیری در جلسه کابینه نتانیاهو در جریان یک جلسه امنیتی خبر داده‌اند.

همچنین گزارش شده است در این جلسه وزرای نتانیاهو بر سر هم فریاد زده‌اند.

پیشتر گزارش شده بود که نتانیاهو، نخست وزیر و گالانت وزیر جنگ در جلسه کابینه به ناگهان از نشست خارج شده‌اند.

از سوی دیگر منابع عبری زبان گزارش داده‌اند که در ارتش اسراییل این اعتقاد وجود دارد که شانس بازگرداندن اسرای اسراییلی به صورت زنده در عملیات نظامی بسیار اندک است.

همچنین برای چندمین شب پیاپی، صدها نفر از خانواده‌های اسرای اسراییلی مقابل محل اقامت نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.

معترضان خواستار امضای توافق فوری برای مبادله اسرا با حماس هستند.

این چندمین شب اعتراضی پیاپی در تل آویو است.

شب گذشته نیز بنا بر گزارش‌ها، هزاران صهیونیست به همراه خانواده اسرا در غزه با برپا کردن چادر مقابل اقامتگاه وی در شهر بندری قیصریه در اعتراض به بی‌توجهی نتانیاهو به سرنوشت اسرا نزد حماس خواستار محاکمه وی و توافقی فوری برای آزادی اسرای خود در غزه شدند.

به گزارش کانال ۱۲ عبری، معترضان در پیامی به کابینه جنگ اسراییل تاکید کردند که علی رغم دستور «بن غفیر» وزیر امنیت داخلی به پلیس در بدرفتاری و شلیک گلوله به سمت معترضان به تحصن خود ادامه خواهیم داد و خواستار محاکمه نتانیاهو هستیم، زیرا وی دارای اختلال عقلی است و بدترین جنایتکار است و باید محاکمه و روانه زندان شود.

همچنین برخی منابع عبری به نقل از معترضان اسراییلی گزارش دادند که معترضان مصمم بر ادامه محاصره خانه نتانیاهو در قیصریه تا بازگشت اسرای خود از غزه هستند.

تجمع خانواده‌های اسرای صهیونیستی در شهر ساحلی قیصریه از روز جمعه، ۲۹ دی آغاز شده و روز شنبه و یکشنبه نیز با شعارهایی ضد کابینه در این خصوص که آنان اعتماد خود را به نتانیاهو برای توافق بازگشت اسرا از دست داده‌اند، ادامه یافت.

بسیاری از تحلیلگران در فلسطین اشغالی معتقدند که نتانیاهو تنها فردی است که می‌خواهد جنگ غزه را برای اهداف شخصی خود طولانی کند تا جایی که یاییر لاپید رهبر اپوزیسیون اسراییل در اینباره گفته است که نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسراییل نمی‌دهد بلکه فقط به منافع سیاسی خود می‌اندیشد.