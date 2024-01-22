به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این نظامیان متجاوز در جریان حمله به منطقه شویکه واقع در شمال طولکرم یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله زخمی کردند.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که عناصر صهیونیست به شهر الظاهریه در جنوب الخلیل حمله کرده و به سمت شهروندان فلسطینی تیراندازی کردند.
نیروهای فلسطینی نیز دست از مقاومت بر نداشته و به سمت ایست بازرسی عناصر صهیونیست در الجلمه واقع در شمال شهر جنین تیراندازی کردند.
منطقه بیتونیا در غرب رام الله و محله کفر سابا در شهر قلقیلیه در شمال کرانه باختری نیز شاهد یورش عناصر متجاوز بودند.
کمیته امور اسرای فلسطینی روز گذشته اعلام کرد نظامیان اشغالگر صهیونیست در حملههای روز یکشنبه به کرانه باختری ۱۵ فلسطینی را بازداشت کردند.
شمار فلسطینیهای بازداشت شده در کرانه باختری از آغاز جنگ در غزه به حدود ۶۲۰۰ نفر رسیده است. عناصر صهیونیست علاوه بر حمله به منازل فلسطینیها و بازداشت بی دلیل جوانان فلسطینی و تیراندازی به سمت آنها اقدام به تخریب خانههای شهدای فلسطینی نیز میکنند. به عنوان مثال خبرنگار الجزیره روز گذشته گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی منازل ۲ شهید فلسطینی به نامهای عبدالقادر و نصرالله القواسمی در الخلیل را تخریب و منهدم کردند.
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