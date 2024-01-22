به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر مهدی شهبازی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و رییس شورای سیاستگذاری دهمین همایش ملی و دومین همایش بینالمللی ترویج اخلاق حرفهای و مسوولیت پذیری اجتماعی که عصر یکشنبه اول بهمن ماه در سالن اجلاس سران افتتاح شد، در جمع کنشگران و فعالان عرصه مسوولیتپذیری اجتماعی گفت: دانشکاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره جاری مدیریتی تلاش میکنند به اتفاق هم برنامههای مشترکی در زمینه کیفیسازی فعالیتها در حوزههای آموزشی، پژوهشی و ارتباط با صنعت اجرا کنند و در این مسیر از کمیگرایی پرهیز کنند و نگاه کیفی به موضوعات داشته باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اعلام اینکه چهرههای سرآمد مسئولیتپذیری اجتماعی در ۱۴ حوزه از سوی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی می شوند، گفت: دانشگاه تهران از سال ۱۴۰۳ رویداد جایزه ملی مسوولیتپذیری اجتماعی را برگزار خواهد کرد.
مشاور رییس دانشگاه و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، فعالیتهای مشترکی در حوزههای آموزش، پژوهش، خدمت به جامعه، کمک به مدیران کشور و ارتقای ارزشهای اخلاقی و مسوولیتپذیری اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادهاند، افزود: برگزاری دهمین همایش ترویج اخلاق حرفهای و مسوولیتپذیری اجتماعی در راستای تقویت این برنامههای مشترک برگزار میشود.
شهبازی، تفاوت دهمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفه ای و مسوولیتپذیری اجتماعی با ادوار گذشته این همایش را دستهبندی موضوعی و هدفمند برگزیدگان این دوره همایش دانست و افزود: سرآمدان مسئولیتپذیری اجتماعی در دهمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفهای و مسوولیتپذیری اجتماعی، در گروههای موضوعی شامل فرهنگ، هنر و رسانه؛ عمران و آبادانی؛ بهداشت و درمان؛ فقرزدایی؛ خانواده؛ محیط زیست؛ ورزش؛ اقتصادی؛ امنیت؛ سیاسی؛ آموزش؛ صنعت؛ علم و فناوری و سمنها انتخاب شدهاند.
استاد دانشگاه تهران در تشریح شاخصهای انتخاب سرآمدان دهمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفهای و مسوولیتپذیری اجتماعی، به ارائه خدمت بدون چشمداشت؛ مقبولیت اجتماعی و خوشنامی؛ اثرگذاری اجتماعی؛ اخلاقمداری و وظیفهشناسی و گستره خدمت بیمنت اشاره کرد و گفت: در جلسات متعدد کارگروههای تخصصی، چهرههای شاخص حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت چهرههای شاخص ایشان در این همایش معرفی و تجلیل میشوند.
عضو هیات رییسه دانشگاه تهران افزود: دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، مسئلهمحوری بر اساس نیاز جامعه، ارزشآفرینیها و خدمت به جامعه را در دو سال اخیر سرلوحه خود قرار دادهاند.
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه صنعت پتروشیمی میزبان دهمین همایش ملی و دومین همایش بینالمللی ترویج اخلاق حرفهای و مسوولیتپذیری اجتماعی در سالن اجلاس سران هستند.
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