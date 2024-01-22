بیش از ۴۰۰ خودرو در کرمان به علت خلافی بالا توقیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی رضایی در این خصوص افزود: مأموران پلیس راه استان در کنار اجرای طرح‌های ترافیکی، استعلام پلاک و بررسی سوابق خودروهای عبوری و پارک شده را نیز انجام می‌دهند که در همین رابطه از ابتدای سال جاری بیش از ۴۰۰ خودرو به علت داشتن خلافی بالای ۳۰ میلیون ریال و یا داشتن دستور قضائی توقیف شدند.

وی مورد اخیر از این دست توقیفات را متوقف کردن یک دستگاه خودروی پژو به علت خلافی بالغ بر ۱۷۰ میلیون ریالی توسط تیم گشت پلیس راه شهداد عنوان کرد و افزود: در بررسی سوابق این خودروها مشخص شد بیشترین تخلفات از نوع تخلفات حادثه ساز به خصوص سرعت غیرمجاز بوده اند که یک بار دیگر توصیه می‌کنیم از هرگونه تخلف خودداری و همواره با احتیاط تردد کنیم.

رئیس پلیس راه شمال استان در پایان گفت: برابر مقررات رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورتی که مبلغ جریمه یک خودرو به ۳۰ میلیون ریال برسد. پلیس مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه مالک نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، خودرو توقیف سیستمی شده و در هر محوری که تردد کند توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود.