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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۹

فرمانده انتظامی لرستان:

۳۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در دلفان کشف شد

۳۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در دلفان کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۳۲ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مواد سوختی در یکی از مناطق شهرستان دلفان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی محل موردنظر را شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی به محل اعزام و در بازرسی از آن دو مخزن حاوی ۳۲ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی، بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی تأکید و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را دراین‌خصوص با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.

کد مطلب 6001613

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