واکنش حماس به جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در غرب خان یونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیه‌ای بمباران مراکز اسکان آوارگان فلسطینی در خان یونس توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که ارتش رژیم اشغالگر جنایت تازه‌ای را با بمباران مستقیم و عامدانه ۵ مرکز اسکان آوارگان با سلاح‌های مختلف مرتکب شد که طی آن ده‌ها نفر شهید و مجروح شدند.

حماس افزود دشمن صهیونیستی قبل از ارتکاب این جنایت وحشیانه، از شهروندان فلسطینی خواسته بود به ادعای اینکه این مراکز امن هستند، در آنجا ساکن شوند.

در این بیانیه آمده است: در برابر ادامه جنایات وحشیانه و هولناک دشمن صهیونیستی در حق غیرنظامیان در نوار غزه، مسوولیتی تاریخی و سیاسی متوجه سازمان ملل و جامعه بین‌الملل است و ما از همه کشورهای آزاد جهان که به عدالت و آزادی ایمان دارند، می‌خواهیم تحرکی فوری برای پیگرد و بازخواست سران جنایتکار رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی و محاکمه آن‌ها به سبب جنایات علیه ملت فلسطین و کل بشریت داشته باشند.

این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین از شهادت ۵۰ نفر و زخمی شدن ۱۰۰ نفر در حمله های رژیم صهیونیستی به خان یونس از شب گذشته تاکنون اشاره کرد.