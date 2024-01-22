به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) و گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) به صورت مشترک عملیاتی را در شرق جبالیا به اجرا درآوردند.

در این عملیات، گردان‌های قدس و گردان‌های قسام، خطوط پشتیبانی و حرکت جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شرق جبالیا را با خمپاره‌های سنگین هدف قرار دادند.

همچنین گردان‌های قدس از درگیری سنگین با نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای پیشروی شهر خان‌یونس با استفاده از سلاح تیربار و گلوله‌های ضدزره خبر داد.

گردان‌های قسام نیز اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها گروهی از پیاده‌نظام ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه با گلوله ضدنفر هدف قرار داده‌اند و آن‌ها را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده‌اند.

علاوه بر این یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی در غرب شهر خان‌یونس از سوی مبارزان قسام با موشک «یاسین ۱۰۵» هدف گرفته شد.

یک تانک صهیونیستی دیگر نیز در همین منطقه پس از هدف گرفته‌شدن از سوی گردان‌های قسام با موشک یاسین ۱۰۵ به آتش کشیده شد.

همچنین مبارزان قسام موفق شدند یک بولدوزر «دی ۹» ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب شهر خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه با موشک «تاندوم» هدف قرار بدهند.

پیش از این نیز گردان‌های قدس اعلام کرد که با موشک «بدر ۱» مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شرق اردوگاه المغازی در مرکز غزه هدف قرار داده است. گردان‌های قدس همچنین از حمله خمپاره‌ای به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در محله الزیتون در شهر غزه خبر داد.