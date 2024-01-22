به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «لعاب» تالیف امید قجریان عنوان، چهارشنبه چهارم بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. این کتاب به‌تازگی با ۳۶۰ صفحه توسط انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شده است.

فواد نجم‌الدین و هادی مومنی در این نشست حضور داشته و به بیان نکاتی درباره این کتاب می‌پردازند.

در معرفی این کتاب آمده است:

فن‌آوری لعاب، دریافتی از صیرورت و شدن است. امکانی از دچار گشتن‌های نو به نو و برجای مانده از زمان، که از تنوع رنگ در صورت‌های بی‌شمار و سیلان مداوم برآمده است و همچنان کاستی و افزودن مکرر را می‌پذیرد. لعاب عجایب رنگ است که از آتش قوت می‌گیرد و با آن می‌آویزد. این فن فهم کثرت رنگ است که همراه با پوشیدگی، بخشی از علومی خفته نزد آگاهان سرّ بوده است؛ دانشی به یادگار مانده از نیاکان که معنای رنگ و ثبات را به آیندگان تقدیم کرده است.

آیین رونمایی از این کتاب چهارشنبه چهارم بهمن از ساعت ۱۵ در سالن استاد جلیل شهناز خانه هرمندان ایران رونمایی می‌شود.