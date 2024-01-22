پیشرفت کشور نیازمند نگاه جامع نگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود منظور شامگاه دوشنبه (دوم بهمن‌ماه) در نشست با فعالان و فرهیختگان جبهه فرهنگی انقلاب، اظهار کرد: میلاد جوادالائمه و همچنین پیشاپیش میلاد امیرالمومنین علی حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: سازمان برنامه بودجه به تبع مسئولیتی که دارد و انتظاری رهبری و دولت، بر خود واجب می‌داند که در موضوعات و ابعاد مختلف نظام مسائل کشور، گفتگوهای سازنده و مؤثری را با صاحبنظران برگزار کند.

معاون رئیس جمهور گفت: تاکنون چند جلسه در موضوعات دیگر با صاحب نظران برگزار کردیم و هدف ما این است که از رهنمودها و نظرات کارشناسان برای حل مسائل کشور استفاده کنیم.

منظور با بیان اینکه موضوع امشب ما گفتگوی فرهنگی است، بیان کرد: الان در آستانه تنظیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که عمدتاً در حوزه مصارف و هزینه‌ها است، قرار داریم و بسیار حائز اهمیت است.

باید نگاه تک سویه به توسعه اقتصاد کنار بگذاریم

وی تاکید کرد: اعتقاد داریم اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستیم، همان طور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند باید نگاه تک سویه به توسعه اقتصاد کنار بگذاریم و حتماً یک رویکرد جامع‌نگر و پیشرفت همه جانبه را دنبال کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اعتقاد داریم که موضوع پیشرفت فرهنگی و اصلاح ساختار فرهنگی کشور، مستلزم این است که دقیقاً بدانیم نظام مسائل فرهنگی و اولویت‌ها چیست و بر اساس آن حرکت کنیم.

سازمان برنامه و برنامه باید بر اساس نظام اولویت‌ها عمل کند

منظور گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که سازمان برنامه و برنامه باید بر اساس نظام اولویت‌ها و اولویت‌گذاری‌ها عمل کند؛ در کشور مسئله زیاد داریم، اما اینکه کدام یک اولویت است و اولویت‌های نخست کشور چیست؟

وی تصریح کرد: بیشتر نگاهمان این است که نظام فرهنگی و اولویت‌گذاری‌های فرهنگی چیست و امشب به اتفاق نظر بیشتری نزدیک شویم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان به اعتبار اینکه متولی تدوین و اجرای برنامه‌ها است در این موضوع وامدار است و می‌بایست به این مسئله ورود کند.

منظور بیان کرد: بر این باور هستیم که گفتمان فرهنگی انقلابی و فرهنگ اسلامی مستلزم کار فکری و پژوهشی و بعد از آن نیازمند عمل و اقدام است.

مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویت‌ها است

وی تاکید کرد: اگر نگاهی به مجموعه مسائل کشور بیندازیم، مشاهده می‌کنیم در موضوعات زن و خانواده، مسئله حجاب، سبک زندگی، رسانه و… امروز در جامعه به یک اجماع بیشتر، همفکری و انسجام بیشتری نیاز داریم؛ یعنی بحث مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی و ضرورت تحول در سازوکارها و نظامات فرهنگی یکی از اولویت‌هایی است که باید به آن بپردازیم.

معاون رئیس جمهور گفت: طبیعتاً در حوزه فرهنگ باید همه مقوله‌ها از جمله فیلم و سریال، کتاب و رسانه تا مسائل عادی که مردم در زندگی با آن مواجه هستند مانند آسیب‌های اجتماعی را باید در کنار هم ببینیم، البته این‌ها در کشور با هم بسیار متفاوت هستند.

دشمن در موضوع جنگ نرم و فرهنگی هم برنامه‌ریزی کرده است

منظور اظهار داشت: سال گذشته وقتی اغتشاشات زن، زندگی، آزادی را مشاهده کردیم، دیدیم که دشمن علاوه بر اینکه به شدت در جنگ اقتصادی و امنیتی با ما وارد شده، در موضوع جنگ نرم و فرهنگی هم برنامه‌ریزی کرده است؛ این موضوع می‌طلبد که بتوانیم متقابلاً در جنگ نرم واکنش لازم و به موقع را انجام دهیم.

وی گفت: سوال این است که سازمان برنامه به عنوان بخش برنامه‌ریزی و تأمین مالی دولت به کجا و چگونه باید توجه کند.

موضوع فرهنگ مورد غفلت قرار گرفته است

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: برخی گلایه دارند موضوع فرهنگ مورد غفلت قرار گرفته و بیشتر در تخصیص منابع نگاهمان به موضوعات زیربنایی و اقتصادی معطوف شده که انتقاد درستی است؛ یعنی باید اهتمام خود را به بخش فرهنگ و بازآفرینی فرهنگی متفاوت کنیم و نیاز یک تغییر رویکرد جدی داریم.