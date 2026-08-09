استاندار کرمانشاه: تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی یک ضرورت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در دیدار فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و گردشگری کرمانشاه، اظهار کرد: این استان از منطقه اورامانات تا معبد آناهیتا، مجموعه جهانی بیستون، محور تاریخی ساسانی و قصرشیرین، مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی را در خود جای داده است.

وی افزود: گردشگری که وارد استان کرمانشاه می‌شود، می‌تواند دست‌کم دو روز برای بازدید از آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری استان برنامه داشته باشد و این ظرفیت، فرصت مناسبی برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی کرمانشاه فراهم کرده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفاظت از این ظرفیت‌ها گفت: در کنار برخورداری از چنین میراث ارزشمندی، باید امکانات و نیروی انسانی متناسب برای حفاظت و حراست از آثار تاریخی نیز فراهم شود.

حبیبی با اشاره به تهدیدهایی همچون حفاری‌های غیرمجاز و تعرض به محوطه‌های تاریخی عنوان کرد: وجود این تهدیدها ضرورت مراقبت و حفاظت جدی‌تر از میراث فرهنگی استان را دوچندان کرده است.

وی افزود: با توجه به موقعیت ممتاز کرمانشاه در حوزه تاریخی و گردشگری، ضرورت حضور و تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی در این استان حتی از بسیاری از مجموعه‌های دیگر بیشتر است و باید امکانات و نیروی انسانی لازم برای انجام این مأموریت تأمین شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: نگاه دولت، شورای تأمین، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول باید در راستای تقویت یگان حفاظت و حمایت از صیانت از میراث فرهنگی استان باشد.

حبیبی در ادامه با اشاره به محور تاریخی ساسانی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: این محور از آناهیتا تا ماهیدشت و قصرشیرین امتداد دارد و از ظرفیت‌های مهم تاریخی و گردشگری استان محسوب می‌شود.

وی افزود: محور ساسانی مورد توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد و وزیر میراث فرهنگی نیز در نشست‌های مختلف بر اهمیت احیای این محور تأکید کرده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: احیای محور ساسانی می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان داشته باشد و باید برای معرفی و بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند تاریخی و گردشگری برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و برخی حوادث که در مقاطعی بر حوزه گردشگری استان تأثیر گذاشته است، گفت: با وجود این شرایط، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کرمانشاه همچنان پابرجاست و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.

حبیبی گردشگری را یکی از پیشران‌های مهم اشتغال و رونق اقتصادی استان دانست و بیان کرد: هزینه‌کرد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم است.

وی افزود: زمانی که مجموعه‌هایی مانند بیستون یا آناهیتا رونق پیدا می‌کنند، منافع آن تنها به مجموعه میراث فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه ده‌ها و حتی صدها نفر از جمله رانندگان، فعالان خدماتی، اقامتگاه‌ها، فروشندگان و سایر فعالان اقتصادی پیرامون این اماکن از حضور گردشگران بهره‌مند می‌شوند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: بر همین اساس، تقویت زیرساخت‌های میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم و رونق اقتصادی استان منجر شود و استانداری نیز از برنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی در این زمینه حمایت خواهد کرد.

حبیبی از آمادگی استانداری برای طرح موضوع تقویت حفاظت از میراث فرهنگی در شورای تأمین استان خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌کنم هماهنگی لازم انجام شود تا فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور در جلسه شورای تأمین استان حضور پیدا کند و ظرفیت‌ها، ضرورت‌ها و نیازهای این حوزه را برای اعضای شورا تشریح کند.

وی افزود: دستگاه قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول در شورای تأمین حضور دارند و تبیین اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و حمایت بیشتر از این حوزه کمک کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت همکاری بین دستگاهی خاطرنشان کرد: حفاظت از آثار تاریخی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و برای صیانت مؤثر از این میراث ارزشمند باید ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط در استان به کار گرفته شود.

حبیبی همچنین با اشاره به ضرورت آزادسازی و ساماندهی بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی استان اظهار کرد: باید برای آزادسازی بافت‌های تاریخی اقدام شود، اما این اقدامات باید متناسب با شرایط موجود و با در نظر گرفتن همه ملاحظات اجتماعی انجام گیرد.

وی تأکید کرد: در اجرای طرح‌های آزادسازی و ساماندهی باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا ضمن حفاظت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، شرایط اجتماعی و حقوق مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر حمایت استانداری از برنامه‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: کرمانشاه ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کم‌نظیری دارد و اگر حفاظت، معرفی و بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها همزمان دنبال شود، می‌توان از گردشگری به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اشتغال و رونق اقتصادی استان بهره گرفت.