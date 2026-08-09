به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت ابوالشهید مرحوم حاج مسعود واعظی پدر همسر مهندس مولوی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، از درگاه الهی برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت کرد.



متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس مولوی

رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور

درگذشت پدر همسر ارجمندتان؛ ابوالشهید مرحوم حاج مسعود واعظی را تسلیت می‏گویم و از درگاه پروردگار متعال برای ایشان رحمت و رضوان الهی و همجواری با صالحان و برای جناب‏عالی، خانواده محترم و بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»