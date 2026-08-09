به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان اظهار کرد: چند روز پیش در پی بروز اختلافات قدیمی و مسائل کاری میان دو نفر از اهالی روستای تنگ‌شوهان شهرستان اسلام‌آبادغرب، ابتدا مشاجره لفظی و سپس درگیری فیزیکی میان طرفین شکل گرفت.

وی افزود: دامنه این درگیری به داخل روستا کشیده شد و با ورود اعضای خانواده‌های طرفین، ابعاد آن گسترده‌تر شد و در ادامه نیز از سلاح گرم استفاده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: در جریان این درگیری، یکی از طرفین دعوا بر اثر اصابت گلوله جنگی شلیک‌شده از سلاح کلاشینکف به شدت مجروح شد و پس از انتقال به مرکز درمانی، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

حق‌جویان با اشاره به اقدامات پلیس برای شناسایی عامل این حادثه گفت: فرد قاتل که خود نیز در جریان درگیری مجروح شده بود، توسط مأموران شناسایی و دستگیر شد و پس از انتقال برای مداوا تحت درمان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بهبودی متهم، وی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت تا روند قانونی رسیدگی به پرونده انجام شود.

فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب با اشاره به ابعاد این درگیری خاطرنشان کرد: در جریان این حادثه هشت نفر نیز مجروح شدند و تاکنون ۱۲ نفر از افراد مرتبط با درگیری دستگیر شده‌اند.

وی افزود: پرونده این حادثه تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف آن و مشخص شدن مسئولیت افراد دخیل در درگیری در حال انجام است.

حق‌جویان با تأکید بر ضرورت پرهیز شهروندان از تشدید اختلافات و درگیری‌های خانوادگی و محلی گفت: اختلافات و نزاع‌های خانوادگی و طایفه‌ای می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و لازم است افراد در چنین شرایطی از ورود به درگیری و استفاده از سلاح خودداری کنند.

وی در پایان با اعلام اینکه هم‌اکنون امنیت کامل در روستای محل حادثه برقرار است، تأکید کرد: پلیس اجازه ایجاد ناامنی در هیچ نقطه‌ای از شهرستان را نخواهد داد و با افرادی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شوند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.