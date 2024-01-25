به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خانوادههای اسرای اسرائیلی مجدداً در تل آویو دست به تظاهرات زده و خیابان ایالون را بسته و خواستار اقدام فوری برای آزادی اسرا در غزه شدند.
روز گذشته منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از روابط تیره و تار نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با مصر و قطر به عنوان میانجیگران خبر داده بودند.
رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از اختلاف شدید نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با میانجیگران خبر داد و اعلام کرد که السیسی جواب مکالمات نتانیاهو را نمیدهد و قطر هم نتانیاهو را متهم به آسیب زدن به تلاشهای میانجی با اهداف سیاسی خاص، کرده است.
از سوی دیگر نمرود شفر مسئول سابق دایره برنامه ریزی در ارتش رژیم صهیونیستی گفت: در حالی که دهها اسیر اسرائیلی با مرگ دست و پنجه نرم میکنند، نتانیاهو مواضع نادرستی با هدف کارشکنی از توافق تبادل اتخاذ کرده است.
وی افزود: نتانیاهو به جای اینکه نگران جان اسیران باشد نگران آینده سیاسی خود است. آیزنکوت و گانتز با اقدامات جنون آمیز همراهی نمیکنند.
این در حالی است که رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند قطریها علناً نتانیاهو را به مانعتراشی و کارشکنی در مسیر تلاشهای میانجیگرانه این کشور برای مبادله اسرا متهم کردند.
قطریها تاکید کردند که نتانیاهو به جای اولویت دادن به نجات جان اسرای اسرائیلی، برخی مسائل سیاسی کماهمیت را اولویت قرار داده است.
در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد: اظهارات منتسب به نتانیاهو در مورد میانجیگری قطر را شدیداً محکوم میکنیم. اظهارات نتانیاهو درباره میانجیگری قطر اگر صحت داشته باشد، تنها منجر به مانعتراشی در مسیر میانجیگری این کشور و تضعیف آن خواهد شد و به نظر میرسد او آینده سیاسی خود را نسبت به نجات جان افراد بیگناه از جمله اسرای اسرائیلی در اولویت قرار داده است. امیدواریم نتانیاهو به جای مشغول شدن به روابط استراتژیک ما با واشنگتن، برای برداشتن موانع موجود بر سر راه توافق مبادله اسرا تلاش کند.
در شرایطی که کابینه جنگ نتانیاهو زیر فشار داخلی و خارجی به خاطر نسل کشی در غزه است؛ انتقادات از کابینه کنونی رژیم صهیونیستی به خاطر شکست در آزادی اسرای صهیونیست افزایش یافته و این روزها، سرزمینهای اشغالی صحنه تظاهرات علیه کابینه است.
در همین ارتباط، «موشه یعلون» از وزاری اسبق جنگ این رژیم، از قصد کابینه رژیم اسرائیل بر تداوم جنگ و رها کردن مذاکرات آتش بس و در اولویت قرار ندادن آزادی اسرای صهیونیست انتقاد کرد.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در حالی به یکصد و دهمین روز خود رسیده که این رژیم در سردرگمی محض کشتار مردم بی دفاع غزه را ادامه داده و مورد پیگرد و محکومیت کشورهای جهان قرار گرفته است.
۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی مصادف با ۱۵ مهر ۱۴۰۲ روز ویژهای در تاریخ معاصر جهان و بالاخص در تاریخ منطقه غرب آسیا به شمار میآید. عملیات طوفان الاقصی، این روز را بیش از هر روز دیگری در تاریخ مقاومت فلسطین علیه اشغالگری رژیم آپارتاید صهیونیستی برجسته ساخته است.
با وقوع این عملیات موفق آمیز و متمایز که برای اولین بار مقاومت فلسطین را از نقطه واکنشی به کنشگری و آفند در برابر اشغالگران صهیونیستی فلسطین متبادر کرد، ارتش و دستگاههای اطلاعاتی این رژیم، عملیات نسل کشی خود را در نوار غزه آغاز کرده و همچنان به کشتار علیه ساکنان آن ادامه میدهند.
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