ناو شهیدرودکی میزبان گروههای برگزیده قرآنی دانش آموزی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل باقری به مناسبت برگزاری هفتمین دوره مسابقات همخوانی قرآن و مدیحه سرایی دانش آموزان دختر و پسر در هرمزگان که به فاصله سه روز از یکدیگر و به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان برگزار می شود، اظهار کرد: ۸۵ هزار حافظ جز ۳۰ در میان دانش آموزان استان هرمزگان داریم که از متوسط کشوری بالاتر است.

وی با بیان این که هفتمین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی را در هرمزگان برگزار می‌کنیم که هدف اصلی موج آفرینی و تعلیم و تربیت در بستر قرآن و تمرین کار گروهی است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی تبلیغ قرآن است تا نقش قرآن در تربیت انسان را در جامعه تقویت کنیم.

باقری از فعالیت بیش از ۱۰۰۰ گروه قرآنی دانش آموزی در کشور خبرداد و اضافه کرد: این گروههای برگزیده دانش آموزی که در بندرعباس گردهم آمده اند، در رقابت اولیه به مرحله مقدماتی راه یافتند و اکنون ۱۶ گروه دختر از میان ۶۴ گروه برگزیده کشوری در بندرعباس به رقابت نهایی می پردازند.

مدیرکل قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش همچنین عنوان داشت: در بخش همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی، حضور گروههایی از کشورهای مقاومت را خواهیم داشت که از اواسط هفته آینده در بخش پسران برگزار می شود.

وی از نیروی دریایی سپاه که میزبان محفل فرهنگی آغاز هفتمین دوره مسابقات همخوانی قرآن و مدیحه سرایی در بخش دختران در عصر امروز بر عرشه ناو شهید رودکی است، قدردانی کرد و عنوان داشت: این یک همایش بزرگ ملی بشمار می رود که نقش قرآن در جامعه دانش آموزی کشورمان را نیز پررنگ تر می کند.

باقری علاوه بر این از اجرای کاری با موضوع غزه بصورت دسته جمعی هم توسط گروههای قرآنی دانش آموزی خبر داد که برای آن هماهنگی های لازم صورت گرفته است.