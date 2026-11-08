به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال امید ایران اولین فهرست خود برای حضور در اردوی تیم امید را به شرح زیر اعلام کرد:

مرتضی فاضلی، عباس حبیبی، امید کوچکی، پوریا رفیعی، محمد مرتضوی، محمدحسین صادقی، پوریا شهرآبادی، مهدی قائدی، محمد گندمی، نیما احمدی، یوسف مزرعه، مهدی موسوی، ابوالفضل جامعی، ابوالفضل موردی، محمدمعدی منصوری، سینا معظمی‌تبار، امیررضا کرمی، محمدعلی شکیبا، ضرغام سعداوی، مسعود محبی، علیرضا آراسته، ابوالفضل کوهی، سیدمهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امیرحسین امانی‌پور، امیرمحمد کریمی، حمیدرضا فیروزی و مبین دهقان.