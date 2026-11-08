به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی شامگاه یکشنبه در دویست و پنجاه و سومین شب از اجتماعات شبانه مردم ولایتمدار شهرستان شفت، با اشاره به اهمیت صیانت از استقلال، هویت ملی و تمامیت ارضی ایران اظهار کرد: ایران و جمهوری اسلامی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و این سرزمین برای ملت ایران حکم حرم را دارد؛ ازاین‌رو دفاع از آن، دفاع از هویت و موجودیت ملی کشور است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران و فراز و نشیب‌های تاریخی در حفظ مرزهای کشور افزود: در دوره‌های مختلف تاریخی، به‌ویژه طی ۲۰۰ سال اخیر و در دوران حکومت قاجار، بخش‌هایی از سرزمین ایران از کشور جدا شد که بحرین از جمله آخرین نمونه‌های آن بود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس با تأکید بر اینکه تجربه‌های تاریخی اهمیت استقلال سیاسی و صیانت از مرزهای کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد، تصریح کرد: بی‌توجهی به منافع ملی و تمامیت ارضی می‌تواند خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به یک ملت تحمیل کند و نسل‌های آینده را نیز با پیامدهای آن مواجه سازد.

جلایی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در صیانت از مرزهای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس و دیگر مقاطع حساس تاریخی، با وجود فشارها، تهدیدها و تجاوز دشمنان، با ایستادگی و مقاومت اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل ایران و آمریکا ادامه داد: هیمنه پوشالی آمریکا شکسته شده است و آنچه امروز در جریان است، تنها یک تقابل نظامی نیست، بلکه جنگی هویتی و تمدنی است که ریشه در استقلال‌طلبی، هویت تاریخی و ارزش‌های ملت ایران دارد.

این رزمنده دوران دفاع مقدس، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل عبور از شرایط حساس کنونی دانست و گفت: وحدت میان مردم حرف اول را می‌زند و حفظ میدان و حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، نقشی تعیین‌کننده در تقویت اقتدار ملی دارد.

جلایی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان تصریح کرد: همدلی، همراهی و حضور مردم در صحنه، از مؤلفه‌های اساسی حفظ امنیت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.