به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان مهربان آهنگساز و هنرمند ۵۲ ساله عرصه موسیقی، صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در بیمارستان مدائن درگذشت. مهربان در چند سال گذشته درگیر بیماری سرطان بود. او از هفته گذشته با وخیم شدنِ حالش، به کما رفته بود.

«پوئم سمفونی سرباز» مهمترین اثری بود که آرمان مهربان در طول دوران هنری‌اش ساخت است. از سوی دیگر این اثر، مهمترین اثر موسیقایی است که برای ادای احترام به حاج قاسم سلیمانی ساخته شد.

مرحوم آرمان مهربان، پوئم سمفونی سرباز را در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم ساخت و آن را با ارکستر سمفونیک صدا و سیما ضبط کرد. بعدها این اثر بارها با ارکسترهای مختلف اجرا شد.

آثار آرمان مهربان را رهبرانی مانند آرش امینی، نصیر حیدریان و همایون رحیمیان رهبری کرده‌اند.

پیکر این هنرمند عرصه موسیقی، صبح چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ از مقابل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع می‌شود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.