درگیری شدید اولمرت با بن گویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با تداوم شکست‌های رژیم صهیونیستی در آزادسازی اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه، درگیری و تنش میان مسؤولان صهیونیست ادامه دارد.

ایهود اولمرت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه رژیم صهیونیستی باید جنگ را فوراً متوقف کند و اسیران صهیونیست را از غزه بازگرداند.

همچنین اولمرت با اشاره به اشتباهات محاسباتی نتانیاهو تاکید کرد: من اگر اکنون نخست‌وزیر بودم اعلام نمی‌کردم که حماس را نابود خواهم کرد.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به ایتمار بن گویر وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی این رژیم و اقدامات آنان گفت: بن گویر دشمن ما است و همراه با اسموتریچ خواهان نسل‌کشی جمعی فلسطینیان هستند.

بن گویر نیز در واکنش به اولمرت بیان کرد: اولمرت یک فرد شکست‌خورده و لکه ننگی بر فهرست نخست‌وزیران ما است.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اولمرت به دلیل برنامه وی برای رویارویی با مبارزان فلسطینی در غزه و کرانه باختری به او حمله می‌کند.