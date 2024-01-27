درگیری شدید اولمرت با بن گویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با تداوم شکستهای رژیم صهیونیستی در آزادسازی اسیران صهیونیست نزد مقاومت در غزه، درگیری و تنش میان مسؤولان صهیونیست ادامه دارد.
ایهود اولمرت نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه رژیم صهیونیستی باید جنگ را فوراً متوقف کند و اسیران صهیونیست را از غزه بازگرداند.
همچنین اولمرت با اشاره به اشتباهات محاسباتی نتانیاهو تاکید کرد: من اگر اکنون نخستوزیر بودم اعلام نمیکردم که حماس را نابود خواهم کرد.
نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به ایتمار بن گویر وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و بتسییل اسموتریچ وزیر تندرو دارایی این رژیم و اقدامات آنان گفت: بن گویر دشمن ما است و همراه با اسموتریچ خواهان نسلکشی جمعی فلسطینیان هستند.
بن گویر نیز در واکنش به اولمرت بیان کرد: اولمرت یک فرد شکستخورده و لکه ننگی بر فهرست نخستوزیران ما است.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اولمرت به دلیل برنامه وی برای رویارویی با مبارزان فلسطینی در غزه و کرانه باختری به او حمله میکند.
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