تظاهرات گسترده در اقصی نقاط جهان در حمایت از غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم بحرین در حمایت از غزه و محکومیت وجود ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و سفارت رژیم اشغالگر صهیونیستی در این کشور اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

در این تظاهرات شعارهای متعددی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به ویژه اهالی غزه و همچنین محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی سر داده شد.

از سوی دیگر، منابع خبری تصاویری از تجمع همبستگی با کودکان فلسطینی در شهر اوپسالا در سوئد منتشر کردند.

منابع خبری همچنین از تظاهرات گسترده در شهر وین در حمایت از غزه خبر دادند.

ساکنان شهر وین پایتخت اتریش تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت از غزه برگزار کرده و خواستار توقف جنگ و ارسال غذا و دارو برای ساکنان این باریکه شدند.