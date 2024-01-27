  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

تظاهرات گسترده در اقصی نقاط جهان در حمایت از غزه+ فیلم

تظاهرات گسترده در اقصی نقاط جهان در حمایت از غزه+ فیلم

منابع خبری تصاویری از تظاهرات گسترده در کشورهای مختلف جهان در حمایت از ملت فلسطین منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم بحرین در حمایت از غزه و محکومیت وجود ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و سفارت رژیم اشغالگر صهیونیستی در این کشور اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

در این تظاهرات شعارهای متعددی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به ویژه اهالی غزه و همچنین محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی سر داده شد.

از سوی دیگر، منابع خبری تصاویری از تجمع همبستگی با کودکان فلسطینی در شهر اوپسالا در سوئد منتشر کردند.

منابع خبری همچنین از تظاهرات گسترده در شهر وین در حمایت از غزه خبر دادند.

تظاهرات گسترده در اقصی نقاط جهان در حمایت از غزه+ فیلم

ساکنان شهر وین پایتخت اتریش تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت از غزه برگزار کرده و خواستار توقف جنگ و ارسال غذا و دارو برای ساکنان این باریکه شدند.

کد مطلب 6006216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها