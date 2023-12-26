به گزارش خبرنگار مهر، شبکههای اجتماعی امروزه بهعنوان بخشی از جامعه مدرن تثبیت شدهاند و دنیای فوتبال نیز از این امر مستثنی نیست. هواداران برای دریافت آخرین اخبار و اعلام حمایت خود به حسابهای کاربری تیمهای مورد علاقه خود میروند و با دنبال کردن آنها حمایت خود را از تیمهایشان اعلام میکنند.
بر اساس دادههای جمع آوری شده توسط پایگاه «Football Benchmark» از بین ۲۰ تیم محبوب و پرطرفدار در شبکههای اجتماعی ۱۷ تیم اروپایی هستند و برزیل، مصر و عربستان سعودی هم هر کدام یک نماینده دارند. اعداد زیر که تا سپتامبر ۲۰۲۳ جمع آوری شده مجموع دنبال کننده ها را در شبکههای اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام، ایکس (توئیتر سابق)، یوتیوب، تیک تاک و ویبو مورد بررسی قرار داده است.
به این ترتیب محبوب ترین باشگاههای جهان به شرح زیر است:
۱. رئال مادرید: ۴۱۵ میلیون دنبال کننده
۲. بارسلونا: ۳۹۱ میلیون دنبال کننده
۳. منچستریونایتد: ۲۲۴ میلیون دنبال کننده
۴. پاری سن ژرمن: ۱۸۹ میلیون دنبال کننده
۵. منچسترسیتی: ۱۵۶ میلیون دنبال کننده
۶. چلسی: ۱۵۱ میلیون دنبال کننده
۷. یوونتوس: ۱۴۷ میلیون دنبال کننده
۸. لیورپول: ۱۳۶ میلیون دنبال کننده
۹. بایرن مونیخ: ۱۳۰ میلیون دنبال کننده
۱۰. آرسنال: ۱۰۴ میلیون دنبال کننده
۱۱. تاتنهام هاتسپر: ۹۵ میلیون دنبال کننده
۱۲. آث میلان: ۷۰ میلیون دنبال کننده
۱۳. اینترمیلان: ۶۴ میلیون دنبال کننده
۱۴. بوروسیا دورتموند: ۵۷ میلیون دنبال کننده
۱۵. فلامنگو ۵۲: میلیون دنبال کننده
۱۶. اتلتیکو مادرید: ۵۰ میلیون دنبال کننده
۱۷. الاهلی مصر: ۴۶ میلیون دنبال کننده
۱۸. گالاتاسرای: ۴۴ میلیون دنبال کننده
۱۹. النصر: ۴۳ میلیون دنبال کننده
۲۰. آ اس رم: ۳۵ میلیون دنبال کننده
به این ترتیب دو تیم بزرگ فوتبال اسپانیا در ردههای اول و دوم محبوب ترین تیمها قرار دارند. ۶ تیم از انگلیس، ۴ تیم از ایتالیا، ۳ تیم از اسپانیا، ۲ تیم از آلمان و فرانسه، برزیل، مصر، عربستان سعودی و ترکیه با یک نماینده در این لیست حضور دارند.
تیم اینترمیامی پس از ورود مسی به این تیم با رشد بیش از هزار درصدی توانسته است دنبال کنندههای خود را به ۲۴ میلیون نفر برساند اما همچنان در این لیست حضور ندارد. النصر هم پس از حضور رونالدو توانست خود را به محبوب ترین تیمهای جهان تبدیل کن.
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