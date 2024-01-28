مجلس پیگیر است تا زودتر «لایحه عفاف و حجاب» به نتیجه برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه اتفاقاتی در مجلس رخ می‌دهد که قابل قبول نیست؛ الان اعلام شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در بررسی لایحه عفاف و حجاب محرز است و دو نامه در این زمینه منتشر شده است.

وی بیان کرد: من نمی‌دانم آیا می‌خواهند بگویند آقای قالیباف در مورد عفاف و حجاب پیگیر بوده، اما کمیسیون قضائی پیگیر نبوده است؟ در مورد نامه اول باید این توضیح را دهم که معاون حقوقی اصلاً در جلسات کمیسیون ما در بررسی طرح مذکور حضور نداشته است.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به دلیل تسریع در اصلاح ایرادات به مصوبات لایحه عفاف و حجاب، مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کردیم تا نظرات کارشناسان را دریافت کنیم. ما با دولت نیز هماهنگ کردیم تا نظرش را درباره موادی که مشمول اصل ۷۵ می‌شود، اعلام کند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی‌ها تصور می‌کنند که در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای است تا قبل از برگزاری انتخابات قانون عفاف و حجاب اجرایی نشود، در حالی که ما نمی‌خواهیم حکم خداوند حتی یک ساعت مانده به انتخابات و لحظه‌ای بر زمین بماند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، اظهار کرد: همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند تا در اسرع وقت لایحه عفاف و حجاب نهایی شود. ممکن است که در برخی جاها بحث طولانی شود، اما مجلس شورای اسلامی چه در کمیسیون قضائی و چه در هیأت رئیسه پیگیر این موضوع است تا در اسرع وقت انجام و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: یک ماه اصلاحات لایحه مذکور در کمیسیون قضائی زمان برد و الان هم بیش از ۲۵ روز است که بنده به دولت نامه زدم که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند، اما هنوز پاسخ آنان به دست ما نرسیده است. ما حتماً این موضوع را دنبال می‌کنیم تا زودتر به نتیجه برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که مصوباتی را که به شورای نگهبان رفته و تأیید شده است، دیگر نمی‌توان در کمیسیون اصلاح کرد و این خلاف قانون اساسی است. البته بنده با دوستان شورای نگهبان صحبت کردم و آنها نیز بر این موضوع تاکید کردند.