به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، رژیم صهیونیستی از آسیب دیدن ۴۲۷ منزل مسکونی در شهرکهای صهیونیست نشین مجاور مرزهای لبنان از ابتدای جنگ غزه تاکنون خبر داد.
بر اساس گزارشی که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این خصوص صادر کرده، ۸۰ درصد از این منازل از ابتدای درگیریها با حزب الله و گروههای فلسطینی مورد اصابت موشک قرار گرفتهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد که به دنبال ارزیابی خسارتهای این منازل است و تلاش دارد هماهنگیهای لازم برای بازسازی مجدد آنها را دنبال کند.
این در حالی است که روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز اعلام کرد که ارتش اسرائیل تعداد نظامیان خود در مرزهای لبنان را کاهش میدهد.
بر اساس این گزارش پس از این تیمهای هشدار و حفاظت محلی مسوولیت تامین امنیت برای شهرکهای صهیونیستی اطراف مرزهای لبنان را بر عهده خواهند داشت و در صورت لزوم ارتش نیز وارد عمل خواهد شد.
این تصمیم ارتش رژیم صهیونیستی حس انزوا و رها شدگی را در میان شهرکنشینان صهیونیستی افزایش داده است. فرمانده یکی از تیمهای نجات محلی در این زمینه به روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت: آنها وعده حمایت از ما بعد از جنگ را دادند، اما در حالی که هنوز جنگ ادامه دارد، ما را رها کردهاند.
در حال حاضر بسیاری از شهرکهای صهیونیستی اطراف لبنان به صورت کامل تخلیه شده و ساکنان آن اعلام کرده اند که تا زمان رفع کامل خطر حملات موشکی حزب الله به منازل خود باز نمی گردند.
رسانههای مقاومت اسلامی لبنان به تازگی با انتشار گزارشی اعلام کردند که حزبالله از زمان آغاز جنگ غزه ۹۶۱ عملیات نظامی انجام داده است که در جریان آن ۲۲ شهرک صهیونیست نشین را ۷۲ مرتبه و ۴۵ موقعیت مرزی را حدود ۶۷۰ بار و ۱۹ منطقه دور از مرز را حدود ۶۱ بار و ۵۳ منطقه مرزی را حدود ۱۲۲ بار موشک باران کرده است.
این گزارش با اشاره به تخلیه شدن جبهه شمالی دشمن در این مناطق تصریح کرد که شعاع مناطق تخلیه شده حدوداً ۵ کیلومتر است و تعداد شهرکهای تخلیه شده که رسما اعلام شده نیز ۴۳ شهرک است. این در حالی است که به این ترتیب تعداد شهرکنشینان آواره باید از عدد ۸۱ هزار نفر فراتر نرود، این در حالی است که تعداد واقعی آوارگان شمال سرزمینهای اشغالی بنا بر اعلام رسانههای این رژیم بالغ بر ۲۳۰ هزار شهرکنشین است.
مقاومت اسلامی لبنان در این مدت بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی و ۱۷۸ سنگر و موقعیت نظامی و ۲۶ مرکز فرماندهی را هدف قرار داده است.
این گزارش به تلفات انسانی عملیات حزب الله لبنان در میان صهیونیستها نیز اشاره و تاکید کرد که در این عملیاتها بالغ بر ۲۰۰۰ اسراییلی کشته یا زخمی شدهاند.
نظر شما