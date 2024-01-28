به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیهای از ادامه درگیریها در محورهای پیشروی رژیم صهیونیستی در شهر خان یونس خبر داده و اعلام کردند که عناصر مقاومت با سلاحهای سنگین و مسلسل به تقابل با رژیم صهیونیستی در این محورها مشغول هستند.
گردانهای مجاهدین فلسطین اشغالی نیز اعلام کردند که عناصر این گردان پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در رعیم را با چندین موشک هدف قرار دادهاند.
از سوی دیگر فرمانده گردان ۷۱۰۷ ارتش رژیم صهیونیستی نیز امروز از عقبنشینی نیروهای خود از نوار غزه خبر داد. گردان ۷۱۰۷ از چند ماه پیش در حمله زمینی به غزه مشارکت داشت.
این گردان یکی از گردانهای مهندسی وابسته به نیروهای ذخیره ارتش صهیونیستی است که در شمال نوار غزه حضور داشت. عقبنشینی این گردان همزمان با انتشار اخباری در رسانههای اسرائیل ی مبنی بر تصمیم ارتش برای کاهش نیروهای خود در شمال نوار غزه انجام میگیرد.
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