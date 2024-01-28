اعمال قانون بیش از ۱۵هزار دستگاه خودروی فاقد پلاک در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید حجت فتاحی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی در پاسخ به مطالبات به حق مردم با مشارکت تمامی یگان‌های انتظامی استان، در تداوم طرح‌های ضربتی برخورد با موتورسیکلت و خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۵۹۹ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و پلاک مخدوش برابر مقررات اعمال قانون شدند، گفت: همچنین تعداد ۳۱۸ دستگاه موتورسیکلت نیز در این مورد به پارکینگ منتقل شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل ادامه داد: تعداد ۱۵ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش برابر مقررات اعمال قانون شدند و در این رابطه تعداد ۹۰۵ دستگاه خودرو به پارکینگ انتقال یافته است.

سرهنگ فتاحی بیان کرد: رانندگان خودرو و موتورسیکلت سوارانی که به صورت تعمدی نسبت به جعل در ارقام پلاک انتظامی اقدام کرده بودند به جهت اقدام مجرمانه جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه رانندگی با وسایل نقلیه فاقد پلاک زمینه ساز وقوع انواع تخلفات و جرم و جنایت بوده به همین علت پلیس با متخلفان به طور جدی و بدون اغماض برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرکس ارقام و مشخصات وسایل نقلیه خود را دست کاری و تغییر دهد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.