به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم با طرح آتش‌بس و مبادله اسرا موافقت کرده است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی موافقت کرده است در مرحله نخست، ۳۳ اسیر زنده یا مرده صهیونیست از سوی مقاومت فلسطین آزاد شوند.

بر اساس اعلام تلویزیون رژیم صهیونیستی، این رژیم پذیرفته است که در مرحله نخست توافق، پایان جنگ را مورد بحث قرار دهد. در این مرحله اسرا و نظامیان زن صهیونیست، افراد کهنسال و زخمی‌ها آزاد می‌شوند.

همچنین در مرحله دوم نیز جنگ پایان خواهد یافت و تمامی مردان، نظامیان و بقیه زخمی‌ها آزاد خواهند شد.

تل‌آویو موافقت کرده است که در مرحله سوم نیز تمامی اجساد اسرای صهیونیست آزاد شوند.

تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که اگر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شروط توافق را نقض کند، این رژیم می‌تواند به جنگ ادامه دهد.

گفتنی است شب گذشته جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی درباره تحولات خاورمیانه گفت: زمان شروع مرحله جدیدی در خاورمیانه فرا رسیده است که در آن اسرای اسرائیلی به خانه‌های خود باز گردند تا این جنگ پایان یابد و مرحله بعد از آن آغاز شود.

بایدن در ادامه افزود: اسرائیل پیشنهادی جامع در مورد آتش‌بس در غزه و آزادی همه اسرا ارائه کرده است. پیشنهاد اسرائیل کاملاً جدید و شامل ۳ مرحله است. این پیشنهاد نقشه راه آتش‌بس و آزادی اسرا است و از طریق قطر به حماس منتقل شده است.

بایدن تصریح کرد: مرحله اول پیشنهاد اسرائیل شامل توقف فراگیر درگیری‌ها به مدت شش هفته، عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق مسکونی غزه و مبادله محدود اسرای اسرائیلی زن و سالخورده و صدها اسیر فلسطینی است. طبق مرحله اول، ساکنان نوار غزه به منازل خود از جمله در شمال نوار غزه بازمی‌گردند و روزانه ۶۰۰ کامیون کمک به نوار غزه وارد خواهد شد. در طول این شش هفته، اسرائیل و حماس برای ورود به مرحله دوم مذاکره خواهند کرد. در مرحله دوم و سوم این پیشنهاد، تمامی اسرای زنده از جمله سربازان اسرائیلی مبادله خواهند شد و طرح بازسازی گسترده نوار غزه عملیاتی خواهد شد.