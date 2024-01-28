به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی محرابی دانش آموز پایه دوازدهم رشته انسانی مدرسه نمونه دولتی امام رضا علیه السلام شهرستان فیروزآباد استان فارس، است.

این دانش آموز فیروزآبادی در رویداد جهانی جایزه اربعین در بخش «سفرنامه» موفق به کسب رتبه دوم شد و پس از دریافت جایزه خود با صدور بیانیه‌ای، جایزه ۸۰۰ یورویی خود را به انصارالله یمن اهدا کرد،

محمد تقی محرابی؛ دانش آموز فیروزآبادی در این زمینه می‌گوید: در روزگاری که آمریکای جهان خوار، انگلیس مکار و صهیونیست جنایتکار، عرصه را بر مردم غزه تنگ کرده‌اند برادران قهرمانمان در جنبش انصار الله یمن به نمایندگی و دفاع از همه مستضعفان مستقیماً پنجه در پنجه مستکبران انداخته‌اند.

این کمترین برادرانشان؛ محمدتقی محرابی دانش آموز سال دوازدهم رشته انسانی مدرسه نمونه دولتی امام رضا علیه السلام شهرستان فیروزآباد فارس بر دست و بازوی قدرتمند همه مجاهدان مقاومت اسلامی در سراسر عالم بوسه می زنم و بر این بوسه افتخار می‌کنم.

ضمن تشکر از دست اندرکاران رویداد عمیق فرهنگی جایزه جهانی اربعین به نیابت از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پاداش نقدی خود را به برادران شجاعم در جنبش انصار الله یمن تقدیم می‌نمایم.والعاقبه للمتقین.

محمدتقی محرابی، کم سن و سال ترین برگزیده نهمین دوره جهانی اربعین است و اثر خود را در قالب سفرنامه و با عنوان «پیاده روی دل» ارائه کرده است.