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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

نوجوان فیروزآبادی جایزه ۸۰۰ یورویی‌اش را به انصارالله یمن اهداکرد

نوجوان فیروزآبادی جایزه ۸۰۰ یورویی‌اش را به انصارالله یمن اهداکرد

فیروزآباد-دانش آموز اهل فیروزآباد فارس پس از کسب رتبه دوم نهمین دوره رویداد جهانی جایزه اربعین، جایزه ۸۰۰ یورویی خود را به انصار الله یمن اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی محرابی دانش آموز پایه دوازدهم رشته انسانی مدرسه نمونه دولتی امام رضا علیه السلام شهرستان فیروزآباد استان فارس، است.

این دانش آموز فیروزآبادی در رویداد جهانی جایزه اربعین در بخش «سفرنامه» موفق به کسب رتبه دوم شد و پس از دریافت جایزه خود با صدور بیانیه‌ای، جایزه ۸۰۰ یورویی خود را به انصارالله یمن اهدا کرد،

محمد تقی محرابی؛ دانش آموز فیروزآبادی در این زمینه می‌گوید: در روزگاری که آمریکای جهان خوار، انگلیس مکار و صهیونیست جنایتکار، عرصه را بر مردم غزه تنگ کرده‌اند برادران قهرمانمان در جنبش انصار الله یمن به نمایندگی و دفاع از همه مستضعفان مستقیماً پنجه در پنجه مستکبران انداخته‌اند.

این کمترین برادرانشان؛ محمدتقی محرابی دانش آموز سال دوازدهم رشته انسانی مدرسه نمونه دولتی امام رضا علیه السلام شهرستان فیروزآباد فارس بر دست و بازوی قدرتمند همه مجاهدان مقاومت اسلامی در سراسر عالم بوسه می زنم و بر این بوسه افتخار می‌کنم.

ضمن تشکر از دست اندرکاران رویداد عمیق فرهنگی جایزه جهانی اربعین به نیابت از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پاداش نقدی خود را به برادران شجاعم در جنبش انصار الله یمن تقدیم می‌نمایم.والعاقبه للمتقین.

محمدتقی محرابی، کم سن و سال ترین برگزیده نهمین دوره جهانی اربعین است و اثر خود را در قالب سفرنامه و با عنوان «پیاده روی دل» ارائه کرده است.

کد مطلب 6007123

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      81 66
      پاسخ
      شیر مادر حلالت .شیر مرد فارس. سرباز امام زمان ان شاءالله. احسنت
    • مصطفی IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      69 50
      پاسخ
      ایول دمتگرم
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      77 63
      پاسخ
      ماشاالله به غیریت دلاور ماشاالله
    • Shhram۲ IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      79 54
      پاسخ
      دمت گرم شیر مرد....
    • رهبر اگر فرمان دهد جان را فدایش می کنم IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      62 61
      پاسخ
      خیییییییییلی مردی
    • بهزاد رزمی ۲۸۵ IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      67 44
      پاسخ
      جوانمردی ببین همت نگر غیرت تماشا کن شیرمادرت حلالت دلاور مرد
    • حسنی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      70 35
      پاسخ
      احسنت ماشاءالله
    • ایلیا IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      80 31
      پاسخ
      ایووووووووووول...غیرت،دشمن شناسی و ضد استکبار بودن از این حرکت بخوبی مشخص و معلومه...زنده باشی پسر،مرحبا
    • مهدی IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      70 25
      پاسخ
      آفرین احسنت. انشاالله با یاری خدا .. امریکا و شرکای خود نابود میشوند.
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      57 23
      پاسخ
      احسنت خدا هزار برابر براش جز آن کند الهی عاقبت بخیر باشند وخدا امثال این عزیز را زیاد کند انشاالله
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      62 41
      پاسخ
      لطفا شماره حساب کمک به انصار الله یمن را اعلام کنید.من معلم هستم و به جز موبایل که آنهم برای آموزش وپرورش کار میکنم دارایی ندارم،اما مایل هستم بخشی از حقوق ماهانه ام را به انصار الله یمن کمک کنم.ماشاءالله انصارالله
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      53 28
      پاسخ
      جناب آقای محرابی، من هم بر دستان ارزشمند شما بوسه میزنم. خداوند بزرگ شما نوجوان برومند و شریف را در پناه خدودش حفظ کند
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      50 22
      پاسخ
      احسن به این بصیرت
    • Euphoria IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      56 20
      پاسخ
      باعث افتخارمه که همشهریش هستم....هرجا هست سرش سلامت
    • Mehdi IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      45 19
      پاسخ
      این هم ی رسم جونمردی و پهلونیه دمت گرم
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      52 11
      پاسخ
      واقعا هر کدوممون وظیفه دینی داریم در حد توانمون چه مالی،چه معنوی به برادران مقاومت کمک کنیم.کار انصارالله ،بسیار بزرگ هست .دفاع از مظلوم لیاقت میخواد.اونا خودشون مظلومن ولی باز هم هر چه دارن برای دفاع از مردم زجرکشیده و مظلوم یمن خرج میکنن.خدا عاقبت همه ما رو ختم بخیر کنه.انشالله
    • شاپورشهباززاده IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      41 15
      پاسخ
      احسنت افتخارمیکنیم جوانانی مثل شما داریم
    • خداپرست US ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      25 8
      پاسخ
      خیلی آقایی..حاتم طایی فیروزاباد
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      59 17
      پاسخ
      این را به یاد داشته باشید فردا وزیر وکیل نماینده چیزی میشه
      • ممدجفر IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        24 34
        تامرد سخن نگفته باشد.. عیب و هنرش نهفته باش. اظهار نظر نکنی سنگین تری..
      • محمدحسین IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        3 0
        وزیر و وکیل بشود بیشتر فحش میخورد زندگی در سایه خوب است .
      • مهدی IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        24 2
        از کجا معلوم شاید اگه وکیل یا نماینده شد همینطور موند و برای مردم کار کرد. مگر شهید رجایی نبود که معلم بود و یک پیکان داشت که ترورش کردن
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      37 10
      پاسخ
      درود بر شما برادر عزیز ان شاء الله ذخیره آخرتتان شود در دو دنیا درمانده نشوید
    • پیمان ابراهیمی IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      32 10
      پاسخ
      درود خدا برتو،ودرودخدابرانصارلله یمن
    • پرسپولیسی قشقایی IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      38 10
      پاسخ
      ماشالاااا به پسر خونگرم و مهربان فیروزآباد⚘🇮🇷❤مایه افتخاری کاکا
    • علیرضا NL ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      23 11
      پاسخ
      اسم یمن می آید صهیونیستها فرار می کنند
    • یاسر IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      44 13
      پاسخ
      اگه میشه بیاید به خوزستان کمک کنید
      • Khan AE ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        12 3
        عه داداش بس کن مهم اوناست مارو ول کن بابا ما که براشون مهم نیستیم عه
    • سید حسینی RO ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      33 11
      پاسخ
      آفرین آقا محمد.زنده باشی .سلامتی و پیروزی خودت و انصارالاه
    • دونه برف IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      14 13
      پاسخ
      شیرمادر حلالت جوانمرد ایران سرت بلند به داشتن نوجوانان و جوانان این چنین باغیرت حسینی خداحفظت کنه پدر مادر محمد تقی دمتون گرم
    • مینا محمدی NL ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      17 15
      پاسخ
      بسیار هم عالی درود و صلوات فراوان بر شما شیر مردم قهرمان ایرانی که با استناد بر مکتب حاج قاسم جایزه خودتو به شیر دلان حوثی و قهرمانان بی ریای یمن هدیه خود را تقدیم کرده اید و این زیبا ترین کاری یست که به مظلومان یمن انجام داده اید بعنوان یه مادر که هم اکنون مشغول عبادت نماز صبح هستم خاک زیر پایت را
    • حمید IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      16 13
      پاسخ
      درود بر شرف دانش آموز فیروز آبادی، نام شما در زمره مجاهدین انصارالله نوشته خواهد شد و جزِنیروهای مقاومت اسلامی خواهید بود،و شما از کسانی هستید که در قرآن از شما بعنوان مجاهدین فی سبیل الله یاد شده درود بر شما
    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      18 28
      پاسخ
      اکثر مردم ایرانیان وخصوصا فارسی زبان این قدرت گذشت را دارا هستند از قدیم این شجاعت وغیر را با انتقال داده اند. ایران یعنی حلال زاده. ایران یعنی محبت. ایران یعنی دین دار . ایران یعنی یکتا پرست. ایران یعنی بی نهایت.
    • کوروش IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      67 25
      پاسخ
      آنچه به خانه رواست برای مسجد حرام است
      • ممدجفر IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        17 33
        پروفسور مال خودشه اختیارشو داره میخواد بده یمن یا مسجد یا هرکجا...شما درمورد مال خودت تصمیم بگیر.
      • طاها IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        1 0
        آخه کوروش عقب مانده مگه از جیب تو برداشته که به خانه روا باشه یا نه،یکم فکر کن بعد حرف بزن
    • ناشناس IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      47 17
      پاسخ
      دلاور تو اهل فارسی چرا به یمنی کمک کردی دور و بر خودت حتی تو فامیلت یا همسایت یا سر چهارراه خونتون مستحق نبود تو از اربعین پس چی یاد گرفتی اینه سیرۀ رسول اله
      • علی AE ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        7 6
        سلام مردانگی عرب و عجم ندارد. عرب و عجم ما عصر جاهلیت بود که گذشت
    • لرزاده IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      13 15
      پاسخ
      نشان داد قشقایی‌ها چطور مردمی هستند،،
    • رزمنده QA ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      52 14
      پاسخ
      توی همان خود فیروز ٱباد چقدر انسانهای بیچاره و بدبخت وبی سرپرست ویتیم و مریض ومحتاج وغیره غیره وجود دارند اگر به اونا کمک میکردی بهتر نبود
      • عباس IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        6 17
        آقای رزمنده،شما که نام رزمنده را گذاشتی ،بدان که با شکم گرسنه خوابیدن بهتر از شکم پر ولی با دلهره خوابیدن است،این یعنی رزمنده گی ایشان دقیقا از یتیمان و فقیران و مجروحان و بی دست و پا دفاع کرده
      • بینام IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        9 2
        عزیزه من اگر به دوتا بچه ای که حتی نون واسه خوردن ندارن،کمک کنه،کسی ازش اسم نمیبره،راست میگن ماله خودشه،ولی ایکاش تو سرزمین مادریم پدری روشرمنده خانواده نمیدیدیم،ایکاش بچه ای روگرسنه نمیدیدیم،ایکاش شرمندگی پدر وواسه بچش بخاطره نداشتن نمیدیدیم،بعداین جوون به هرکی میخواست،کمک میکرد،
    • میرزائی AE ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      11 15
      پاسخ
      بارک الله
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      7 25
      پاسخ
      کاش منم پول زیااااادی داشتم و کمک این شیرمردان میکردم، شماره حساب بذارید بتونیم در حد توان کمک کنیم، البته آدم معتمد باشه که خیالمون راحت باشه به دست حوثیها میرسه
    • علی IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      55 9
      پاسخ
      مگه ایران کم فقیرداره.....چراغی که به خانه رواست به مسحدحرام است .
      • علی AE ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        5 2
        سلام فقرای ایران باشه برای شما که اینقدر به فکرشون هستی
    • هیچ IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      37 7
      پاسخ
      سرمایه‌گذاری گذاری برای آینده یعنی این.... 😂 احتمالا دیپلم بگیره یه پست خوب با درآمد چند هزار یورو یی براش رزرو میشه
    • سام IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      9 19
      پاسخ
      خدا حفظتون کنه
    • ممدجفر IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      8 26
      پاسخ
      آقا دمش گرم خیرش قبول نمیدونم چرا بعضی ها همش منفی نظر میدن ؟؟ آقا به کسی چه ربطی داره؟ پول خودشه دوست داشته به یمن کمک کنه. حال یکسری عقده ای میگن چرا به فلانی نداده چرا به شهرخودش کمک نکرده؟‌بنظر من به کسی ربطی نداره بقیه پولشون رو چطوری خرج میکنن. یکسری واسه آخرتش هزینه میکنه.
    • امیر IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      10 15
      پاسخ
      دمش گرم معلومه که نوجوان فیروز آبادی ، شیرپاک خورده و حلال زاده ست ، ای ول داره
    • بنی آدم IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      7 11
      پاسخ
      خدا حفظش کنه و امثال ایشان را زیاد کنه
    • فدا IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      5 15
      پاسخ
      خداوند موفقیتتان را چند برابر کنه که به فکر جبهه مقاومت هستی. بارک الله بیک
    • حجت IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      4 9
      پاسخ
      درود بر جناب آقای محرابی مقتدر و قهرمان. حمایت و بیانیه ای محکم مرحبا .موجب افتخار مسلمانانی شما
    • علی عسگری AE ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      3 10
      پاسخ
      ایوالا دمت گرم کار بسیار خوب و درجه یکی انجام دادی من بودم شاید این کار میکردم
    • نیما IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      4 9
      پاسخ
      بارک.الله.
    • عباس IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      7 11
      پاسخ
      ای جانم، درود بر شما ،درود بر پدرو مادری که چنین فرزندی تربیت کرده اند،درود بر معلمان فداکار و شایست شما بدون شک شما دانش آموز نسل حاج قاسم و معلمان شایسته ی نسل امروز و فردای مایید. من هم به دستان شایسته شما بوسه میزنم و بر این بوسه افتخار میکنم.
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      17 3
      پاسخ
      تو خود جایزه اش موندیم که 800 یورو کی کجا و چه طور و با چه ضابطه ای اهدا شده چرا حتی کسی این نویسنده و سفرنامه اش را نخوانده حالا تا اهدا آن وقت هست
    • قاسم IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      3 2
      پاسخ
      والا نمیدونم چی بگم؟
    • دوستدار وطن IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      4 5
      پاسخ
      دورود خدا بر شما و بر شیر مردان یمنی در پناه خدا پاینده و پیروز باشید ان شاءالله
    • ایرانی IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 1
      پاسخ
      هیچ کار خوبی نکردی هموطنای خودت با فقر دست پنجه نرم میکنن بهتر بود به مردم ایران کمک میکردی
    • سارد IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 1
      پاسخ
      وقتی مردم خودت نیاز دارن چرا انصارالله؟؟!!چراغی ک به خانه رواست ب مسجد حرام است 😒
    • محمد IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 1
      پاسخ
      اگه خیلی مرد بودی فقر توخود همون فیروزآباد خودش داره بیداد میکنه کمک ده تا از همشهری خودت میکردی واجب تراز یمن هس کل سرمایه این مملکت داره میره تویمن سوریه فلسطین تونیازی نبود اینکارو کنی
    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      ممنون کاش همه دانش آموزان مسولیت پذیر بودند واز این نوجوان یاد میگرفتند
    • مجتبی IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 1
      پاسخ
      نوجوان شعور کافی ندارد اگر نه مستحق تو کشور کم نداریم
    • صابر IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      آفرین باعث افتخار شهرمون هستی ساغ اول
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      شیر مادر حلالت باغیرت افرین به فهم وشعور ودرکت کاش من هم میتونستم به مردمان یمن شجاع وباعیرت که زندگی ساده ای دارند کمک کنم فقط میتونم دعایشان کنم وارزوی موفقیت وپیروزی روز افزون برایشان بکنم
    • زهره US ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      شیر پاک مادر حلالت رادمرد علی یار هر دو سرایت🍀✨️
    • مجید IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نصفیش هم میدادی به عراق
    • لیلا نوری IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      3 4
      پاسخ
      احسنت به فهم و شعور و بصیرت این جوانمرد
    • عزت IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      افرین شیرمردارث روازحاج قاسم برده ای بهت افتخارمیکنم هم میهن
    • US ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 2
      پاسخ
      اقای نوجوان فیروز ابادی. من یه جون 29ساله مجرد. برج دو 1401تو عسلویه دستم اهن افتاد روش دوتا انگشتام کامل قطع شود. دوتای دیگش کلا فلج شدن. بیمه 150ملیون بهم میخواد68ملیون هزینه کردم باداشتن فاکتور ونزول. کردم که برج یک باید 90ملیون بدمش من با 60ملیون بایدتا عمربگزرونم تو بامسال من کمک کن نه یمن
    • Hj IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      6 2
      پاسخ
      یعنی اگرمیدادی به من چه کارهایی انجام میشد اول.برای مادروپدرمریض وکمرشکسته ام خانه ای کوچک میخریدم دوم.ماشین سنگین دست دوم واسه خودم چونکه پایه یک دارم سوم.دامادمیشدم چهارم.برای خواهرم که نامزدداره جهازمیخریدم و.اگرچیزی تهش میماند.کمرمادرم عمل میکردم اگرهم نمیماند.خودم کارمیکردم باماشین سنگین
      • پتروناس IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        2 0
        حاجی با 40 میلیون ی دوچرخه میتونستی بخری یا سه چهار جلسه فیزیوتراپی و دکتر میتونستی، خخ میای با باقیش هم ی سفر دور دنیا هم بزن
    • ارش IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      3 4
      پاسخ
      ملت جوگیر بدبخت
    • US ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      2 3
      پاسخ
      آدم عاقلی هست. سر مایه گزاری کرده برای خودش با این پول
    • حامد رفیع‌پور IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      3 4
      پاسخ
      ان‌شاءالله عاقبت بخیر بشین اللهم عجل لولیک فرج بحق حضرت زینب کبری سلام الله علیها
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 3
      پاسخ
      اصلان این جایزه واسه چی بوده کدوم کشور داده
    • عبدالرضا بیرقداری IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      3 4
      پاسخ
      دمت کرم قهرمان ایران زمین من به تو مردایرانی افتخار می گنم و سر تعظیم فرود می ارم
    • موسی بادپا IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 1
      پاسخ
      ای ولا ب مرام ومردانگی وشرفت !!شمابرادربزرگواربااین کارخداپسندانه دل چندنفرمسلمان روشادنمودیدامیدوارم که آزار دنیوی واخروی بهره مندشوید [درپناه خداوند همیشه سالم وتندرست باشید ]اجرکم عندالله
    • موسی بادپا IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      2 1
      پاسخ
      درود خدا برتو ای جوان باغیرت /اجرت باخدا /خدایارونگهدارت باشدهمیشه/امیدوارم که از اجر دنیوی واخروی بهره مندشوید/اجرکم عندالله
    • محسن IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 1
      پاسخ
      فکر کنم توی کشور خودت نیازمند خیلی بیشتر هست
    • ناشناس IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 1
      پاسخ
      اصلا این جایزه برا چی بوده .ملت جوگیر تو کشور خودت فقیر کم هست آخه

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