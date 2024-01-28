به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رییسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به اقدام اقتدارآفرین جوانان و نخبگان کشور در یازدهمین پرتاب فضایی در دولت مردمی، این رویداد افتخارآمیز را برگ دیگری از افتخارات نظام اسلامی دانست و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی و وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح که در تعامل نزدیک با یکدیگر توانستند صنعت فضایی کشور را ارتقا دهند تشکر کرد.

رییس جمهور همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه و تلاش دولت برای برگزاری پرشور این انتخابات، امیدآفرینی و جلوگیری از ایجاد یاس در جامعه را از مهمترین راه‌های رونق انتخابات دانست و افزود: همت همه دست‌اندرکاران و مسئولان کشور برای رفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت در تحقق انتخاباتی پرشور مؤثر است.

رییسی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دولت سال اول و دوم فعالیت خود را با ایجاد درآمد و تنظیم منابع و مصارف بدون کسری بودجه به پایان برده و امسال نیز تمام تلاش خود را به مدیریت منابع و مصارف برای جلوگیری از کسری بودجه معطوف کرده، به همه دستگاه‌ها و نهادها نسبت به پرهیز از ناترازی و کسری بودجه هشدار داد.

رییس جمهور با بیان اینکه بودجه ناتراز تورم‌زا بوده و آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواست نسبت به ایجاد تکالیف جدید برای دولت بدون پیش‌بینی منابع آن دقت نظر داشته باشند.

دکتر رییسی همچنین ناظر به گزارش معاون اجرایی رییس جمهور درباره هزینه برگزاری همایش‌های غیرضرور، بر بازنگری در برگزاری اجلاس‌ها و همایش‌هایی که موجب صرف هزینه و اتلاف وقت مدیران کشور است، تأکید کرد.

رییس جمهور در واکنش به گزارش وزیر جهادکشاورزی درباره بازسازی دامداری‌های کشور با هدف افزایش تولید مواد پروتئینی و تأمین نیاز کشور نیز برتلاش همه‌جانبه برای افزایش تولید دام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور به ویژه حمایت از عشایر و روستاییان تاکید کرد.

وی در ادامه برگزاری جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی علیه مردم مظلوم غزه را اقدامی مثبت دانست و افزود: با اینکه در حکم صادره از سوی این دیوان، اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در غزه تأیید شده، اما انتظار افکار عمومی جهان این است که حکم دیوان به توقف حملات و بمباران‌ها علیه مردم مظلوم غزه منجر شده و مطالبه ملت‌های آزاده دنیا برای مجازات آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان عاملان اصلی جنایت در غزه و احقاق حقوق ملت مظلوم و مقاوم فلسطین محقق شود.

رییس جمهور برگزاری آئین معنوی اعتکاف در سراسر کشور با حضور پر شور جوانان و نوجوانان را رویدادی بزرگ، تمدن‌ساز و مایه افتخار و مباهات کشور دانست و بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به ویژه در حوزه فرهنگ بر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای فرهنگ‌سازی و ارتقای معنوی جامعه و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

در ادامه این جلسه وزیر نفت گزارشی از افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت مردمی ارائه کرد و در ضمن آن از اجرای ۱۸۲ طرح بزرگ در عرصه نفت، گاز، پتروشیمی و پخش و پالایش خبر داد که ۱۳۲ طرح آن به ارزش بیش از ۲۸ و نیم میلیارد دلار به بهره‌برداری رسیده است.

اوجی همچنین با بیان اینکه ۵۰ طرح دیگر نیز به ارزش ۴۷ و نیم میلیارد دلار در دست اجراست، افزود: افزایش ۱ میلیون ۲۰۰ هزار بشکه تولید نفت و ۵۰ میلیون مترمکعب تولید گاز از ابتدای دولت، ۶۳ میلیون مترمکعب ظرفیت پالایش گاز خام، افزایش قابل توجه جمع‌آوری گاز مشعل معادل ۱۰ میلیون مترمکعب و افزایش تولید ۴۸ هزار بشکه نفت از میادین مشترک، بخشی از عایدات طرح‌های به بهره‌برداری رسیده وزارت نفت بوده است.

وزیر نفت همچنین از افتتاح ۱۵ طرح بزرگ در این بخش به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در بخش‌های بالا و پایین دستی خبر داد و اظهار داشت: همچنین در ایام دهه فجر قرارداد اجرای ۸ طرح در میادین مشترک نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار امضا خواهد شد.

امضای تفاهم‌نامه امکان‌سنجی ورود مجتمع‌های پتروشیمی متانولی به عرصه تولید سوخت از محصولات و فرآورده‌های متانولی خبر مهم دیگری بود که مهندس اوجی داد و وعده کرد که در مدت ۲ سال عملیاتی و اجرایی شود.

در این جلسه همچنین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور از ساخت پمپ‌های چند فازی برای تلمبه‌خانه‌های میادین نفتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پمپ‌ها که ساخت آنها از برکات سیاست دولت در حمایت از تولید بار اول است، کالایی بسیار استراتژیک هستند که هر دستگاه روزانه بین ۵ تا ۷ هزار بشکه تولید نفت را افزایش می‌دهد که در نتیجه هر پمپ در سال باعث حداقل ۱۰۰ میلیون دلار افزایش درآمد شده و از هدررفت ۵ میلیون مترمکعب گاز برای تزریق به چاه نیز جلوگیری می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به عبور تعداد پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۳۵ هزار واحد در بخش‌های مختلف، گفت: قطعات زیادی زمین نیز در بخش روستایی آماده واگذاری شده که تا پایان سال واگذاری آنها انجام می‌شود و به این آمار رقم قابل توجهی افزوده خواهد شد.

رشد ۴۶ درصدی ترانزیت کالا از کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال نیز خبر دیگری بود که وزیر راه وشهرسازی در این جلسه ارائه کرد.

در جلسه امروز وزیر جهادکشاورزی نیز با اشاره به دستور رییس جمهور درباره احیای دام‌های مولد در مناطق عشایری، روستایی و دامداری‌های صنعتی از تخصیص ۶۰۰ هزار تن نهاده به دامداران عشایری، روستایی و صنعتی استان کهکیلویه و بویر احمد با شرایط پرداخت مدت‌دار بهای آن برای احیای دام‌های مولد استان خبر داد.