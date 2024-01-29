به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسگری با اشاره به رفع ایرادات طرح تبدیل وضعیت (ساماندهی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مجلس، بیان کرد: بر اساس این مصوبه، کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود.

️وی توضیح داد: منظور از فعالیت‌های حجمی، فعالیت‌های مستمری مانند حمل و نقل، تعمیرات، خدمات و فضای سبز است که در طول یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌شود و در عین حال فاقد پست سازمانی است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارکنان شرکتی در صورتی که به طور غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز سال جاری مشغول به کار بوده‌اند، مشمول این مصوبه خواهند شد.