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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۸

عسگری با اشاره به تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت؛

کلیه فعالیت‌های حجمی باید با قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود

کلیه فعالیت‌های حجمی باید با قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود

نماینده مردم کرج در مجلس گفت: کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسگری با اشاره به رفع ایرادات طرح تبدیل وضعیت (ساماندهی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مجلس، بیان کرد: بر اساس این مصوبه، کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود.

️وی توضیح داد: منظور از فعالیت‌های حجمی، فعالیت‌های مستمری مانند حمل و نقل، تعمیرات، خدمات و فضای سبز است که در طول یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌شود و در عین حال فاقد پست سازمانی است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارکنان شرکتی در صورتی که به طور غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز سال جاری مشغول به کار بوده‌اند، مشمول این مصوبه خواهند شد.

کد مطلب 6007613
زهرا علیدادی

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