ضرورت احداث مجتمع دام و طیور در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی صبح دوشنبه در جلسه رفع مسائل و مشکلات جامعه عشایری در محدوده شهرهای استان البرز که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، گفت: وجود واحدهای دام و طیور در محدوده شهرهای استان از جمله مسائل و مشکلاتی است که باید با توجه به قوانین و مقررات موجود در این زمینه ساماندهی شوند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع به دفعات در جلسات مختلف مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است، افزود: مکان یابی مناسب برای استقرار واحدهای دام و طیور در دو نقطه از شهر کرج و یک نقطه در هر یک از شهرستان‌های البرز از جمله مواردی است که باید از سوی شهرداری کلانشهر کرج و سایر شهرداری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

افضلی با تاکید بر ضرورت احداث مجتمع دام و طیور در البرز، جهاد کشاورزی البرز را مکلف به مطالعات اولیه کرد و گفت: تعیین تکلیف واحدهای دام و طیور در داخل و خارج از محدوده شهرها بر عهده جهاد کشاورزی است، در این راستا از سایر دستگاه‌های مرتبط با این مهم انتظار می‌رود ضمن همکاری لازم با جهاد کشاورزی نسبت به تعیین تکلیف واحدهای مستقر در داخل و خارج از شهرها اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز خاطرنشان کرد: شناسایی و احصای مسائل و مشکلات مرتبط با این موضوع و نیز استعدادیابی اراضی مناسب برای استقرار واحدها از جمله نکات قابل تأملی است که باید پیش از هر اقدامی در دستور کار جهاد کشاورزی البرز قرار گیرد.