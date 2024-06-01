سجاد انوشیروانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد اعتراض وزنه‌برداران به حقوقی که از سوی کمیته ملی المپیک برای آن‌ها در نظر گرفته شده و سیاست سکوت کمیته در برابر اعتراض وزنه‌برداران گفت: ما گزارش‌های لازم را ارسال کردیم، کمیته ملی المپیک در بحث ارزیابی‌ها رنکینگ را ملاک قرار داده است، هر دو وزنه‌برداران ما در رنکینگ در جایگاه چهارم قرار دارند.

وی ادامه داد: این دو وزنه‌بردار شانس کسب مدال دارند. سوال من این است که چطور ما این دو نفر را شانس کسب مدال نمی‌دانیم؟! اگر وزنه‌برداران ایران در رنکینگ جهانی در جایگاه دهم بودند و با نفرات برتر ۲۰ کیلوگرم فاصله رکوردی داشتند ما به این موضوع اعتراض نمی‌کردیم اما الان شرایط به خصوص در دسته ۸۹ کیلوگرم متفاوت شده است.

مصطفی جوادی جز سه نفر برتر رنکینگ جهانی است

وی بااشاره به اینکه امیدوار است مسئولان کمیته ملی المپیک نسبت به این موضوع توجیه شده باشند، گفت: دوستان حاضر در کمیته ملی المپیک، آقایان هاشمی و خسروی وفا به ما خیلی لطف دارند و انصافاً این مجموعه به وزنه‌برداری نگاه مثبت دارد و همیشه ما را حمایت کردند. اما در خصوص حقوق وزنه‌برداران به نظرات کارشناسان بسنده کردند و ما در اینجا دچار مشکل شدیم. وزنه‌بردار چینی در دسته ۸۹ کیلوگرم در رنکینگ بوده اما برای حضور در المپیک اسم او را در لیست قرار ندادند، یعنی عملاً حذف می‌شود. پس از این اتفاقاً عملاً مصطفی جوادی جز سه نفر برتر قرار می‌گیرد.

نباید برای کسانی که سهمیه گرفتند شانس مدال قائل شد

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری عنوان کرد: نفر دومی که در رنکینگ بالاتر از مصطفی قرار گرفته است جز نفرات مدعی این وزن نبوده و تازه از وزن پایین به این دسته آمده است و مشخص نیست در این وزن چه شرایطی خواهد داشت. پس با این شرایط ما اگر مصطفی جوادی به لحاظ روحی تقویت کنیم شانس بالایی برای کسب مدال دارد. ما به اعضای هیأت اجرایی و کمیته ملی المپیک پیشنهاد دادیم اما متأسفانه مطرح نکردند. پیشنهاد ما این بود برای همه کسانی که سهمیه گرفتند شانس مدال قائل نشویم. در المپیک توکیو چه کسی فکر می‌کرد جواد فروغی به مدال طلای المپیک برسد؟! ولی این اتفاق رخ داد.

اگر ورزشکاری به مدال طلای المپیک نرسد تکلیف حقوقش چه خواهد شد؟

انوشیروانی تأکید کرد: ما از الان چرا باید حدس بزنیم که چه کسی مدال طلا یا نقره می‌گیرد؟! بهتر است به همه ورزشکارانی که سهمیه کسب کردند یک حقوق ثابت بدهیم، در المپیک هر کسی به مدال طلا یا نقره رسید، از آذرماه سال ۱۴۰۲ تا زمان المپیک که حدوداً ۸ ماه است، مابه‌التفاوت حقوق ۲۰۰ میلیونی خود را بگیرند. هر کسی که مدال برنز و نقره هم گرفت چنین شرایطی داشته باشد. به نظرم این راه کاملاً منطقی است، تا اینکه از الان بگوییم فلان ورزشکار در المپیک مدال طلا می‌گیرد پس باید حقوق ۲۰۰ میلیونی او را بدهیم. اگر همین ورزشکار در المپیک به مدال طلا نرسد، تکلیف حقوق او چه می‌شود؟! یا اینکه ورزشکاری طلا بگیرد و حقوق کامل هم نگرفته باشد. آن وقت تکلیف چه خواهد شد؟!

برای وزنه‌برداران المپیکی حقوق را افزایش دادیم

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان کمیته ملی المپیک نسبت به این موضوع توجیه شدند، خاطرنشان کرد: قرار است این موضوع در هیأت اجرایی مطرح شود. وزنه‌برداران المپیکی ما حق دارند به این موضوع اعتراض کنند؛ البته ما خودمان در فدراسیون اجازه نمی‌دهیم نگران این مسائل باشند. تحت هر شرایطی آن‌ها را حمایت می‌کنیم. فدراسیون برای ورزشکاران المپیکی حقوق در نظر گرفته و نسبت به سال گذشته هم افزایش حقوق داشتیم. از آن طرف طبق وزنه‌هایی که کادر فنی تعیین کرده. و اگر هر کدام از وزنه‌برداران تا المپیک بتواند آن وزنه‌ها را بزند یک جایزه ریالی به حساب آن‌ها پرداخت خواهیم کرد.

طلایی‌های وزنه‌برداری در المپیک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون پاداش می‌گیرند

انوشیروانی با اشاره به پاداش ویژه فدراسیون برای مدال آوران المپیک گفت: وزنه‌بردارانی که در المپیک پاریس موفق به کسب مدال طلا شوند؛ از سوی فدراسیون وزنه‌برداری پاداش یک میلیارد و نیمی به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ نقره و برنز المپیک ۷۰۰ و ۵۰۰ میلیون پاداش دریافت خواهند کرد. البته این موضوع باید مورد تأیید هیأت رئیسه فدراسیون هم قرار بگیرد. کمیته ملی المپیک و شخص آقای خسروی وفا به ما خیلی لطف و عنایت دارند. بودجه ما را چند برابر کردند. ما قدرشناس همه این حمایت‌ها هستیم. اما در بحث تصمیمات هیأت اجرایی انتقادهایی نسبت به آن داریم که امیدوارم حل و فصل شود. از اعضای هیأت اجرایی انتظار زیادی داریم چرا که اکثر آن‌ها به ورزش آگاه هستند و انتظار تصمیم معقول داریم. رفته رفته نزدیک به المپیک و با افزایش تعداد سهمیه ورزشکاران دردسر این موضوع بیشتر خواهد شد.

کمیته ملی المپیک برای وزنه‌برداری ۲۰ میلیارد بودجه در نظر گرفته است

وی در مورد بودجه‌ای که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به وزنه‌برداری اختصاص دادند، گفت: قرار است یکشنبه تفاهم نامه با وزارت ورزش امضا کنیم و عدد بودجه آن‌جا مشخص خواهد شد. اما کمیته ملی المپیک نزدیک ۲۰ میلیارد تومان برای ما درنظر گرفته است. برآورده هزینه ما در سال جاری، ۱۶۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته به دلیل تجهیزات و زیرساخت‌ها و اعزام‌ها رشد صد در صدی داشته است. عمده این هزینه‌ها را از طریق اسپانسر هم تأمین می‌کنیم اما اعتقادمان بر این است که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه‌ای به وزنه‌برداری داشته باشند. من از آقای وزیر تشکر می‌کنم که درصد مبلغ بودجه فدراسیون وزنه‌برداری را نسبت به سایر فدراسیون‌ها افزایش دادند اما باز هم همان مبلغ خیلی کم است و این رشته باید حتماً جز رشته‌هایی باشد که بالاترین مبلغ را دریافت می‌کند. ما در مسیر روزهای خوب وزنه‌برداری هستیم و به آن نزدیک هستیم. در این مسیر باید همه نگاه‌ها به این رشته عوض شود و ما را بهتر ببینند.

انوشیروانی همچنین درباره جزئیات جلسه با رؤسای فدراسیون‌های کشتی و بسکتبال گفت: این جلسه در مورد مشکلات زیرساخت‌های استادیوم آزادی در بحث تأسیسات بود، چاه‌ها به مشکل خورده و باید لایروبی شوند تا در تابستان به مشکل آب برنخوریم. قرار شد به صورت مشترک هزینه‌های لایروبی را انجام دهیم تا مشکلات آن برطرف شود.