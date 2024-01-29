به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور در نشست با جمعی از خیرین ملی مدرسه ساز، با تاکید بر اینکه نقطه اصلی سرنوشت انسان‌ها از مدرسه شروع می‌شود، تصریح کرد: پیشرفت و توسعه کشور و همچنین سعادت و رفاه مردم بدون مدرسه و آموزش امکانپذیر نیست.

مخبر گفت: موتور پیشران توسعه کشور و تربیت نیروی انسانی از مدرسه آغاز می‌شود که جامعه خیر مدرسه ساز توانست در سالیان گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم بسزایی در رشد علمی کشور داشته باشد که در غیر این ‌صورت قطعاً با مشکلات بسیار بزرگی در زمینه رشد علمی و آموزشی کشور مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه جامعه خیرین مدرسه ساز می‌تواند موقعیتی فراهم کند تا هر ایرانی با هر توان مالی بتواند در امر مدرسه سازی شرکت داشته باشد، افزود: طبق آمارهای وزارت آموزش و پرورش بخش قابل توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل به ویژه در مناطق محروم کشور وجود دارند که خیرین مدرسه ساز می‌توانند با ورود به این عرصه به دولت برای آماده سازی امکانات تحصیل برای همه نوجوانان و کودکان ایرانی کمک کند.

معاون اول رییس جمهور از خیرین مدرسه ساز خواست تا با ورود به سایر مسایل و مشکلات کشور همانند ساخت مسکن و اشتغالزایی به دولت در این بخش‌ها نیز کمک کنند.

وی با بیان اینکه جامعه خیرین مدرسه ساز باید ظرفیت خیرخواهی و ایثار خود را به کل جامعه تکثیر کند، ادامه داد: در خارج از کشور نیز قلب بسیاری از ایرانی‌ها برای امور خیریه و کمک به اقشار محروم و آسیب پذیر داخل کشور می تپد که باید دولت و وزارت آموزش و پرورش با تهیه و تعبیه یک سازو کار مالی برای تسهیل جذب سرمایه آنان فراهم نماید.

دهه فجر امسال ۱۰۰۰ مدرسه بهره برداری و تحویل خواهد شد

«رضا مراد صحرایی» وزیر آموزش و پرورش نیز، در این جلسه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم و با نهضت مدرسه سازی تاکنون ۵۸۵۰ پروژه آموزشی در دولت سیزدهم تکمیل یا ساخته شده است، تاکید کرد: در حال حاضر با تلاش‌های جامعه خیرین مدرسه ساز، نهادهای عمومی و انقلابی و وزارت آموزش و پرورش کشور به کارگاه ساخت مدرسه تبدیل شده و در دهه فجر امسال ۱۰۰۰ مدرسه بهره برداری و تحویل خواهد شد.

وی در ادامه گزارشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال جاری با میزان کل اعتبارات ۲۰ هزار میلیارد تومانی و تخصیص ۴ هزار میلیارد تومانی این اعتبارات در سال جاری، میزان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سازمان نوسازی مدارس کشور، تصویب ۴,۴ هزار میلیارد تومان اعتبار ردیف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خیرین و تخصیص ۱.۲ هزار میلیارد تومان از این میزان اعتبار، ۴۸۵۳ پروژه در دست اجرای خیرین در قالب ۲۴۳۶۶ کلاس درس ارایه کرد.

همچنین گزارشی از کمبود سرانه فضای آموزشی متوسط کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عملکرد طرح تخریب و بازسازی و مقاوم سازی مدارس خطر آفرین ارایه و تاکید شد با تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی و تسریع در فرایند مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی، پروژه‌های نیمه تمام مراکز آموزشی به ویژه در مناطق محروم برای بازسازی، استاندارد سازی و ایمن سازی ساختمان‌های مدارس کشور معرفی شده است و در حال اجرای اقدامات لازم در این زمینه است.

«ناصر قفلی» رییس جامعه خیرین مدرسه ساز نیز، با اشاره به دو برابر شدن آورده خیرین مدرسه ساز با مبلغی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری ادامه داد: خیرین مدرسه ساز مبالغ لازم برای ساخت مدارس را بصورت کامل تخصیص دادند و امیدواریم با همکاری وزارت آموزش وپرورش و دستگاه‌های مربوطه دولتی اعتبارات دولتی نیز هر چه زودتر تخصیص یابد.

در ادامه، دیگر اعضای جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گزارشی از عملکرد خیرین مدرسه ساز و پروژه‌های تحویلی سال جاری ارایه کردند که طبق این گزارش از مجموع ۲۹۵۰ پروژه تحویلی سال جاری ،۳۴۱ پروژه مردمی ،‌۱۴۴۲ پروژه مشارکتی و ۱۱۶۷ پروژه دولتی تا بهمن ماه سال جاری تحویل داده شده است.

طی ۴ سال گذشته نیز پروژه‌های تحویلی خیرین با آمار صعودی ۴۸۰۰ کلاس درس در سال ۹۹، ۵۶۱۳ کلاس درس در سال ۱۴۰۰، ۶۵۴۳ کلاس درس در سال ۱۴۰۱ به ۷۵۲۸ کلاس درس در سالجاری رسیده است و اعلام شد ۸۶۰۳ پروژه توسط خیرین مدرسه ساز توسط مردم، دولت و نهادهای مختلف در دست اجراست.

در پایان این جلسه نیز جمعی از خیرین مدرسه ساز به تشریح مشکلات، دغدغه‌ها و مسایل و انتظارات خود از دولت از جمله حل مشکلات مالیاتی، تخصیص اعتبارات سهم دولت در سال جاری، پیش بینی اعتبار در سال ۱۴۰۳، همکاری سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها به منظور ترویج فرهنگ مدرسه سازی و معرفی خدمات خیرین مدرسه ساز، کمک استانداران و فرمانداران برای حل و فصل امور خیرین در پروژه‌های استان‌ها و کمک به استقرار سامانه‌های در حال تهیه توسط سازمان نوسازی برای مکان یابی و احصاء وضعیت موجود پرداختند.