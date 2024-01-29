نمره آموزش و پرورش زیر پانزده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان با بیان اینکه همه ما با وجود سلایق مختلف، یک ویژگی مشترک داریم که آن هم این است که دل در گروی اعتلای وطن داریم و این هم بهانه کمی نیست.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اختلاف حتماً وجود دارد اما اگر اختلاف در مبانی نباشد اتفاقاً موجب پیشرفت است. اختلاف در اصول باعث جدایی می‌شود. احساس عمیقی نسبت به آموزش و پرورش داریم و آموزش و پرورش را برای خودمان می‌دانیم.

صحرایی با بیان اینکه هر تصمیمی بخواهیم برای آینده بگیریم، عاملش در آموزش و پرورش و در حال تحصیل است، گفت: آموزش و پرورش همان آینه عملکرد ماست. نباید آینه را شکست. تغییر ده وزیر در ده سال گذشته همان شکستن آینه بوده است.

نظام آموزش و پرورش نمره زیر پانزده نگرفته است

وی با بیان اینکه وقتی نقد می‌کنیم هم باید هر چه واقعیت است نشان دهیم؛ گفت: من ۳۳ سال است که معلم هستم و از دانشسرای تربیت معلم هم مدرکم را گرفته ام.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نظام آموزش و پرورش واقعاً نمره زیر پانزده نگرفته است. اما حیرت آور است که تأثیر آن پنج نمره، بسیار گران بار تر از آن پانزده نمره بوده است.

وی با اشاره به تحول در نظام آموزشی کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: در زمان شاه از هر دو نفر یک نفر بی‌سواد بودند، امروز وضع سواد به مراتب بهتر شده است. به وضع نرخ پوشش تحصیلی حتماً نقد داریم، جداماندن هر یک نفر از تحصیل هم زیاد است.

نباید دنبال راه حل های نخ نما شده برویم / کدام مشکل آموزش و پرورش جدید است؟

صحرایی با اشاره به این که بسیاری از شما تجربه زیادتری از من دارید و برخی هم هم سن و سال فرزند من هستید؛ گفت: واقعاً کدام مشکل ما جدید است؟ همه مشکلات و چالش‌های ما از قدیم بوده است. ما در اسناد تاریخی داریم که در سال ۱۳۲۰ نظام آموزشی کشور با مشکل کمبود معلم و اصرار بر به کار گماردن سریع محصلان تربیت معلم از همان زمان وجود داشته است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از خودم و شما می‌خواهم دنبال راه حل های نخ نما شده نرویم ما هنوز معلمان رشته‌ای تربیت می‌کنیم در حالی که امروز معلمان امروز در دنیا باید به صورت بین رشته‌ای توانمند باشند.

وی با بیان اینکه باور داریم در برخی از زمینه‌ها مسیر را درست نرفتیم؛ گفت: وقتی تعداد دانش آموزان سال‌های قبل کم شد؛ به جای افزایش کیفیت معلمان، بسیاری از معلمان را با ۲۵ سال سابقه بازنشسته کردیم در حالی که آنان از جمله بهترین نیروهای ما بودند. فرهنگیان با حدود چهل سال سن از آموزش و پرورش جدا شدند.

برای فنا شدن وزیر شدم

صحرایی با بیان اینکه من برای فنا شدن وزیر آموزش و پرورش شدم و گرنه خودم موقعیت کاری خودم را داشتم؛ افزود: اتفاقاً سمت شغلی گذشته خودم را هم مهم می دانم اما وزیر شدم تا حرکت آموزش و پرورش روی ریل را حفظ کنم. ما در بهترین حالت به علاوه هم می‌شویم در حالی که باید ظریف‌های ما به توان هم برسد.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: مشکل اجرا نشدن سند تحول، مشکل مالی نیست بلکه باور نداشتن روح سند تحول است. به جای نگاه ملی به سند، نگاه ستادی و سازمانی به سند داشتیم و بسیاری از ابعاد سند تحول مهجور و ناشناس مانده است.

نقطه پیشرفت نظام آموزشی، بهبود وضعیت معلم است

صحرایی با بیان اینکه راه حل و مشکل آموزش و پرورش در حل مسأله معلم است؛ گفت: همه چیز معلم است. ما نقطه اجرایی سند تحول را کتاب درسی می‌دانیم ولی من معتقدم اگر به مساله معلم توجه کنیم؛ مساله آموزش و پرورش حل می‌شود. مسأله معلم هم علاوه بر مسائل معیشتی، مساله منزلت و مرجعیت معلم هم مهم است. حفظ منزلت معلم هم با دولت، جامعه و خانواده است و تنها با آموزش و پرورش نیست. حفظ مرجعیت معلم هم به عهده خود معلم است.

تهمت زدند که من ۲۰ هزار مدیر عوض کردم

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: من به هیچ عنوان پس از انتصاب خودم، مدیران میانی را تغییر ندادم و تا امروز هم تاکید کردم که اگر هم بناست مسئولی عوض شود باید نگاه کرد که چه تحول و پیشرفتی با این تغییر رخ می‌دهد؛ مبادا که وضع بد شود.

صحرایی خاطر نشان کرد: تهمت تغییر ۲۰ هزار مدیر به من زدند در حالی که هر مدیری برکنار شد با نظر بازرسی بوده است.

وی با تشکر از حضور نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان گفت: حتماً موضوع جلسه آینده، نقد عملکرد رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش باشد. من از نقد استقبال می‌کنم و مفید می دانم و اگر هم توضیحی باشد ارائه خواهم داد.

غصه هر روز من وضعیت بازماندگان از تحصیل است

وی با بیان اینکه در سامانه شهید محمودوند تعداد ۹۳۰ هزار بازمانده از تحصیل شناسایی کردیم گفت: غصه هر روز من بازماندگان از تحصیل است. دلایلش را همه ما می‌دانیم. تلاش کردیم حدود ۲۰۰ هزار نفر از انان را به تحصیل باز گردانیم.

صحرایی با اشاره به اینکه کمبود معلم مشکل جدیدی نیست؛ گفت: من واقعاً مایلم معلمان با بهترین روش جذب آموزش و پرورش شوند ولی چه کنیم که با کمبود معلم مواجهیم.

نقاط قوت اجرای رتبه‌بندی را برجسته کنیم

وی با بیان اینکه باید نقاط قوت رتبه بندی را برجسته کنیم؛ گفت: ۵۰ همت را برای تکمیل رتبه بندی در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه اصلاح وضعیت کنکور و توجه به سابقه تحصیلی مزایای زیادی داشته است؛ گفن: تنها یک مزیت اصلاح وضعیت کنکور این است که هفت استان از یازده استانی که کمترین تعداد قبولی‌های کنکور را داشتند؛ ۲۵ تا ۷۵ درصد وضع قبولی هایشان بهتر شده است.

صحرایی با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در اندیشه ما بوده است؛. خاطر نشان کرد: ما سرپرستی کودکستان‌ها را از بهزیستی گرفتیم و این موضوع بسیار مهمی بود که برخی نمی‌بینند. شاید مشکلی در صدور مجوز داشته باشیم اما یادمان نرود زمانی بود که از وضع تربیت کودک زیر ۶ سال کاملاً بی خبر بودیم.