قاچاق سلاح و کالاهای ممنوعه در آذربایجان‌ غربی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در سفر به مهاباد از کاهش قاچاق سلاح و کالاهای ممنوعه نسبت به سال‌های گذشته در آذربایجان‌غربی خبر داد و اظهار کرد: با وجود نقشه‌های شوم دشمنان، این استان مهمترین و امن‌ترین استان کشور است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور افزود: اگر چه این استان بیش از ۱۲ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده اما امروز آرامش و امنیت را به نسل حاضر تقدیم کرده است.

سردار رضایی، با اشاره به کشفیات سلاح و کالاهای قاچاق در این منطقه اظهار کرد: با گفت‌وگوهای دیپلماسی صورت گرفته با کشورهای همسایه و کنترل قاچاق سلاح و مهمات هم از سوی دولت عراق و هم از سوی دولت ترکیه هم اکنون وضعیت امنیتی استان بسیار بالا بوده و در کشف کالاهای قاچاق، مجموعه انتظامی و مرزبانی عملکرد خوبی داشته‌اند و علیرغم توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان این استان یکی از مهمترین و امن‌ترین استان‌های کشور است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: روستاهای مرزی باید تحت کنترل و اشراف اطلاعاتی نیروهای مرزبانی قرار گیرند و فرماندهان می‌بایست آموزش‌های لازم را در این خصوص دیده باشند؛ لذا تعامل با مرزیاران بسیار مهم است و می‌بایست تعاملات با مردم افزایش یافته و حوزه مرزیاری تقویت شود.