بارش برف و باران از امشب در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی، وضعیت جوی استان تهران امروز ۱۱ بهمنماه آسمانی نیمه ابری تا ابری، در پارهای نقاط گاهی افزایش باد و بارش پراکنده و در دامنهها و ارتفاعات گاهی مه رقیق و بارش برف پیشبینی میشود همچنین در نواحی پرتردد شهری در بعضی ساعات به دلیل افزایش رطوبت و کاهش سرعت وزش باد، انباشت آلایندهها و گاهی کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
از اواخر وقت امشب تا اواخر وقت جمعه (۱۱ تا ۱۳ بهمنماه) با گسترش سامانه بارشی روی استان، آسمانی ابری با مه رقیق، در بعضی ساعات بارش برف و باران در سطح استان و بارش برف و کولاک برف، گاهی مه غلیظ در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود همچنین از عصر پنجشنبه تا یکشنبه (۱۲ تا ۱۵ بهمنماه) در بعضی ساعات وزش باد شدید بهویژه در نیمه جنوبی، نواحی غربی و ارتفاعات مورد انتظار است.
در روز جمعه کاهش محسوس دما در سطح استان و تا یکشنبه ماندگاری توده هوای سرد و یخبندان سطح زمین در نواحی شمالی پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، توچال با کمینه دمای ۱۵- درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
آسمان تهران فردا (۱۲ بهمنماه) ابری، در بعضی ساعتها وزش باد و بارش باران، گاهی مه رقیق و رگبار برف با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۱۳ بهمنماه) ابری، در بعضی ساعتها افزایش باد و بارش برف، گاهی مه رقیق و رگبار باران، در شب کاهش ابر با حداقل دمای ۱- و حداکثر دمای ۴ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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