به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه از امارات به دلیل نقش آفرینی این کشور در تبادل زندانیان میان مسکو و کی یف قدردانی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: از تلاش های میانجیگرانه امارات در ارتباط با مبادله اسرا با اوکراین قدردانی می کنیم.

بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره اضافه شده است: مسکو از امارات متحده عربی به خاطر تلاش‌ های میانجیگرانه این کشور در هماهنگی و انجام مبادله ۱۹۵ سرباز و افسر نظامی روسیه با کی‌ یف قدردانی می کند.

وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ۱۹۵ نظامی روس از اسارت اوکراین آزاد شدند.

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اضافه کرد که در نتیجه مذاکرات صورت گرفته، ۱۹۵ نظامی اسیر روس از قلمرو تحت کنترل کی یف بازگردانده شدند.

بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این ارتباط اضافه می‌کند: همین تعداد نظامی اوکراینی نیز از سوی مسکو به اوکراین تحویل داده شد.