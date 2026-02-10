به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در همایش تجدید بیعت اقوام خوزستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بر پایه عقلانیت، قاعده‌مندی و منطق عزت‌محور شکل گرفته و ثمره آن استقلال، آزادی و غرور ملی برای ملت ایران بوده است.

وی با طرح این پرسش که ایستادگی نظام اسلامی در برابر رژیم سلطه از سر هیجان است یا منطق، افزود: این حرکت نزدیک به نیم‌قرن، بر پایه قاعده‌ای محکم و عقلانی استوار است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، آمریکای جنایتکار در پی بلعیدن ملت‌هاست و تنها کشوری که خواسته مستقل بایستد و با عزت زندگی کند، جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه این واقعیت مورد اذعان استراتژیست‌های جهانی است، تصریح کرد: در برابر استکبار دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا باید زیر خیمه سلطه رفت یا در برابر آن ایستاد. ما راه عزت را برگزیده‌ایم و می‌دانیم زندگی عزتمندانه هزینه دارد، اما این هزینه برای استقلال، حریت و کرامت ملی پرداخت می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به وابستگی رژیم گذشته گفت: در دوران پیش از انقلاب، فرمان سفارتخانه‌های خارجی بر دستور شاه مقدم بود اما امروز پس از ۴۷ سال، جمهوری اسلامی در عرصه‌هایی چون پزشکی، علم و توسعه پایدار به دستاوردهای بزرگ رسیده است.

استاندار خوزستان با اشاره به جنایات قدرت‌های سلطه‌گر در تاریخ معاصر افزود: از هیروشیما و ناکازاکی تا استعمار الجزایر، خوی استکباری آنان آشکار است. انقلاب اسلامی برای نخستین‌بار نظامی را بنا نهاد که بر برابری انسان‌ها در پیشگاه خداوند تأکید دارد و حرکتی انسانی و عادلانه را دنبال می‌کند.

موالی‌زاده با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و عملیات موشکی علیه تل‌آویو گفت: نتیجه این نبرد، تقویت همبستگی ملی و نمایش انسجام ملت ایران بود؛ اقتداری که امروز هیچ کشوری جرأت رویارویی با آن را ندارد.

وی با قدردانی از بصیرت اقوام خوزستان تصریح کرد: توطئه‌های اخیر با هدف براندازی طراحی شده بود، اما هوشمندی مردم خوزستان این نقشه را خنثی کرد و این استان بار دیگر افتخار آفرید.

استاندار خوزستان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های حساس تأکید کرد: فردا در ۲۲ بهمن، سیل خروشان مردم خوزستان پیام روشنی به جهان مخابره خواهد کرد. این سرزمین، دیار شهیدان است و هرگز در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی سر فرود نخواهد آورد.