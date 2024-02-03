نقاط ضعف تیم ملی فوتبال ژاپن که ایران باید از آن استفاده کند

غلامرضا فتح آبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار حساس تیم ملی فوتبال کشورمان با ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی هجدهمین دوره جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا اظهار داشت: با توجه به آماری که وجود دارد تیم ملی فوتبال ایران ۳۵ سال است که حتی نتوانسته است به ژاپن گل بزند. در آخرین بازی هم که موفق شدیم به تساوی یک بر یک به دست پیدا کنیم به سال ۲۰۰۴ بر میگردد که برانکو سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بود. در آن زمان هم ژاپن از تیم دوم خود مقابل ما استفاده کرد به جز آن در این مدت نتوانستیم کاری کنیم.
از قد کوتاه و اشتباه دروازهبان ژاپن باید استفاده کنیم
وی با اشاره به تبهر بازیکنان ژاپنی در خط هافبک و حمله گفت: ژاپنیها در خط هافبک و حمله به شدت حرفهای کار میکنند و توپها را با پاسهای دقیق به دورازه حریفان میرسانند اما نقطه ضعفی هم که میتوانیم از آن استفاده کنیم و به گل برسیم قد کوتاه بازیکنان ژاپن است. از همه مهمتر دروازهبان ژاپن هم ضعف بزرگی روی ضربات ایستگاه و یا شروع مجدد دارد که در بازیهای قبل هم دیدید چگونه مرتکب اشتباه میشود و دروازه ژاپن باز میشود. ژاپن شکست ناپذیر نیست به شرط اینکه بازیکنان از بازی سوریه درس گرفته باشند.
مقابل سوریه بی دلیل کار را گره زدیم
ملی پوش اسبق فوتبال کشورمان با بیان اینکه بازی سوریه را بی دلیل خودمان گره زدیم عنوان کرد: در بازی با سوریه ما کاری را که میتوانستیم به راحتی انجام دهیم را گره زدیم و کار خودمان را سخت کردیم. تیم ملی مقابل سوریه ۱۲۰ دقیقه بازی کرد و بعد از آن هم در ضربات پنالتی استرسهایی را متحمل شد که میتوانستیم نداشته باشیم. با این حال روند بازی با سوریه باعث شد تا ما توان بیشتری بگذاریم و به مصاف حریفی برویم که به راحتی در وقتهای قانونی ۹۰ دقیقه حریف خود را شکست داد و با شرایطی بهتر مقابل ایران قرار خواهد گرفت.
این ژاپن شکننده است
کارشناس فوتبال کشورمان در خصوص تیم ملی ژاپن گفت: این ژاپن شکننده است به شرطی که کادر فنی با هوشیاری تیم را وارد زمین کند ما برای بازی با ژاپن باید از بازیکنانی استفاده کنیم که هم پوشش دهنده مناسب هستند. در واقع نباید اجازه دهیم تیم ملی ژاپن در یک سوم میانی خود صاحب توپ شود. بازیکنان کناری ژاپنیها هم حرفهای هستند و یک به یک را به راحتی از پیش رو بر میدارند.
وی افزود: من اعتقاد دارم اگر بازیکنان تیم ملی بازی را در میانه میدان به دست بگیرد میتوانیم بازی را به پنالتی بکشانیم تا از نبوغ بیرانوند در مهار پنالتی که همه روی او حساب میکنند استفاده کنیم. اگر تیم ملی ایران بخواهد قهرمان شود باید سه بسیار خوبی را انجام دهد تا بتواند قهرمان شود.
دفاع وسط تیم ملی نباید اجازه عبور توپ را بدهد
فتح آبادی در خصوص ضعیف بودن خط دفاعی ایران تأکید کرد: قطعاً همانطور که ما ژاپن را آنالیز کردیم آنها هم ما را آنالیز کردند و میدانند نقطه ضعفهای ما کجا است. در بازی با ژاپن هم اگر رامین رضائیان و حاج صفی بخواهند نفوذی بازی کنند باید مراقب پشت سر خود باشند، چرا که وینگرهای ژاپن خطرناک هستند و به راحتی نفوذ و پاسهای کات بک میدهند تا مهاجمان از آنها استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما تعارف نداریم و باید حقیقت را بگوییم اگر بازیکنان تیم ملی جدالهای میانه میدان را از دست بدهند بدون شک ژاپنیها یا از دفاع وسط ما عبور میکند و یا پشت مدافعان ما حرکت میکنند با تحت فشار گذاشتند پنالتی میگیرند.
طارمی مانند علی دایی معرف فوتبال ایران است
ملی پوش اسبق فوتبال کشورمان درباره نبود طارمی مقابل ژاپن نیز خاطر نشان کرد: مهدی یکی از فوتبالیستهای شاخص تیم ملی است. پیش از این علی دایی معرف فوتبال ایران بود، میشناسند، امروز مهدی طارمی فوتبال ایران را به دنیا معرفی میکند. نبودن او در این دیدار کمی کار ما را سخت میکند. اگر در بازی با سوریه دفاع درست عمل میکرد نیازی نبود طارمی تا خط دفاعی برای گرفتن توپ عقب بیاید. امیدوارم بتوانیم بدون طارمی بتوانیم از ژاپن عبور کنیم و به نیمه نهایی برسیم.
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