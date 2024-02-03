کاخ سفید: به دنبال درگیری با ایران نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جان کربی، سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه جمعه به وقت محلی در گفتگو با خبرنگاران آمریکایی در پی تجاوز ارتش آمریکا به عراق و سوریه گفت: «ایالات متحده دنبال درگیری با ایران و در سطح گستردهتر در خاورمیانه نیست، اما همانطور که رییسجمهور به صراحت گفته است، ما در دفاع از مردم خود تردید نخواهیم کرد و همه کسانی را که به آمریکاییها اسیب میزنند در در زمان و مکانی که انتخاب میکنیم، پاسخگو خواهیم کرد.»
این مقام ارشد کاخ سفید گفت: «پیام ما به سپاه و دیگر شبه نظامیان این است که حملات به نیروهای آمریکایی باید متوقف شود.»
پیش از این نیز، یک مقام ارشد کاخ سفید عصر جمعه به وقت محلی به شبکه خبری سی ان ان آمریکا نزدیک به دموکراتها و دولت بایدن گفت که ایالات متحده به داخل خاک ایران حمله نخواهد کرد و تنها بر اهدافی در خارج از این کشور متمرکز است. مقامات آمریکایی چند روزی است که میدانند که اولین حملات امشب انجام خواهد شد.
کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران افزود که آمریکا هنوز نمیداند که چه تعداد در حملات امشب به عراق و سوریه کشته یا زخمی شدهاند. او افزود: حملات از امشب آغاز شد، اما قرار نیست امشب پایان یابد.
گفتنی است که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ترورریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد که در واکنش به کشته شدن ۳ نظامی این کشور در حمله به پایگاه «برج -۲۲» در مرز سوریه و اردن حملاتی را به مواضع «گروههای تحت حمایت ایران» در عراق و سوریه انجام داده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد: ساعت ۱۶ به وقت منطقه زمانی شرقی به بیش از ۸۵ نقطه در خاک عراق و سوریه حمله کرده است.
ارتش آمریکا اعلام کرد: در حمله به این مواضع از چندین هواپیما از حمله بمبافکنهای دوربرد که از ایالات متحده پرواز کردهاند استفاده شده است.
طبق این بیانیه، در این حملات از ۱۲۵ بمب دقیق استفاده شد و مراکز فرماندهی و کنترل عملیاتها، مراکز اطلاعاتی، راکتی و موشکی، انبارهای ذخیره پهپادها و تأسیسات لوجستیکی گروههای تحت حمایت ایران هدف قرار گرفتند.
گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیشتر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حملههای خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاههای واشنگتن در منطقه، به دلیل دستداشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.
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