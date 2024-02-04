هیچ ایرانی در حملات آمریکا علیه عراق و سوریه آسیب ندید

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون آمریکایی ان.بی.سی در گزارشی به نقل از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا به ارزیابی از حملات اخیر این کشور علیه اهدافی در عراق و سوریه پرداخته است.

ارزیابی پنتاگون از حملات روز جمعه آمریکا به اهدافی در خاک عراق و سوریه نشان داد که ۸۴ هدف از ۸۵ هدف، منهدم شده یا از نظر عملکردی آسیب جدی دیده اند.

پنتاگون همچنین افزوده است که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر کشته شدن ایرانی‌ها در حملات هوایی انجام شده در عراق و سوریه وجود ندارد.

پیش از این، «جان کربی»، هماهنگ کننده راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در ارتباط با حملات تجاوزکارانه این کشور به نقاطی در عراق و سوریه گفت: جمعه شب اهداف خاصی را هدف قرار دادیم.

سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص ادامه داد: برنامه ریزی زیادی در این باره انجام دادیم.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه آیا واشنگتن اهدافی در ایران را مدنظر دارد یا خیر، گفت: من در برنامه تلویزیونی حضور ندارم تا درباره برخی احتمالات در آینده حرف بزنم؛ اما می گویم که آنچه جمعه شب دیدید، تنها دور اول بود؛ پاسخ‌های بیشتری از سوی ما وجود خواهد داشت.

جان کربی همچنین در پاسخ به سووالی پیرامون اختیارات «جو بایدن» در ارتباط با این قبیل تجاوزات اضافه کرد: می‌دانیم که رییس جمهور اختیار چنین حملاتی را دارد… آنچه ما در ۳ سال پیش انجام دادیم… بیش از ۵۰۰ تحریم نهادها، ۵۰ نظام تحریمی و… بوده است. رییس جمهور خواستار گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) نیست.

وی در ادامه افزود: اقدامات ما مثل دولت قبل نیست؛ بعد از دستور حمله رییس جمهور پیشین- ترامپ- به ژنرال (شهید حاج قاسم) سلیمانی، حملات به نظامیان و تأسیسات ما به شدت افزایش یافت؛ آنقدر این حملات افزایش داشت که در اواخر ۲۰۲۰، «مایک پمپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا موضوع بررسی بستن سفارتمان در بغداد را آغاز کرد.