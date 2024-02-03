وزارت برق سوریه قطعی سراسری برق در استان دیرالزور را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسؤول در وزارت برق سوریه روز شنبه اخبار برخی رسانههای خبری مبنی بر قطع سراسری برق در استان دیر الزور در پی حملات هوایی شبانه ارتش آمریکا به مواضعی در این استان شرقی سوریه را تکذیب کرد.
این مقام سوری در گفتوگو با پایگاه خبری اسپوتنیک ضمن تأیید وقوع برخی آسیبها به ایستگاه تولید برق شهر «المیادین» در پی بمبارانهای ناشی از حملات ارتش آمریکا ضد اهداف گروههای مقاومت در سوریه و عراق گفت: این حملات تلفات انسانی نداشته است.
گفتنی است که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ترورریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد که در واکنش به کشته شدن ۳ نظامی این کشور در حمله به پایگاه «برج -۲۲» در مرز سوریه و اردن حملاتی را به مواضع «گروههای تحت حمایت ایران» در عراق و سوریه انجام داده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد: ساعت ۱۶ به وقت منطقه زمانی شرقی به بیش از ۸۵ نقطه در خاک عراق و سوریه حمله کرده است.
ارتش آمریکا اعلام کرد: در حمله به این مواضع از چندین هواپیما از حمله بمبافکنهای دوربرد که از ایالات متحده پرواز کردهاند استفاده شده است.
طبق این بیانیه، در این حملات از ۱۲۵ بمب دقیق استفاده شد و مراکز فرماندهی و کنترل عملیاتها، مراکز اطلاعاتی، راکتی و موشکی، انبارهای ذخیره پهپادها و تأسیسات لوجستیکی گروههای تحت حمایت ایران هدف قرار گرفتند.
گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیشتر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حملههای خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاههای واشنگتن در منطقه، به دلیل دستداشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.
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