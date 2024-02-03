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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

یکی از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق:

ملت عراق یکپارچه خواهان بیرون کردن اشغالگران آمریکایی است

ملت عراق یکپارچه خواهان بیرون کردن اشغالگران آمریکایی است

یکی از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق بر لزوم بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «رعد التمیمی» یکی از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تصریح کرد: آمریکا یک کشور اشغالگر است و دست به تجاوز و ارتکاب جنایات در عراق می‌زند.

وی افزود: این جنایات و تجاوزات آمریکا به بهانه‌های مختلف تکرار می‌شود. این کشور حامی و عامل شهادت و زخمی شدن بیش از ۹۰ هزار فلسطینی از طریق حمایت از رژیم صهیونیستی و ارسال بیش از ۱۰۰ هزار تن تسلیحات نظامی طی چهار ماه گذشته است.

التمیمی تصریح کرد: هدف قرار دادن مواضع عراق از سوی آمریکایی‌ها نقض حاکمیت این کشور بوده و باعث می‌شود اعمال فشارها برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق تشدید شود.

وی اضافه کرد: این حمله آمریکا پیام‌های زیادی درون خود دارد از جمله این که وظیفه این کشوردر منطقه حمایت از رژیم صهیونیستی از هر راه ممکن است.

التمیمی تاکید کرد: ملت عراق هرگز در برابر این تجاوزات آمریکا ساکت نخواهد ماند و یک صدا برای بیرون کردن نظامیان اشغالگر فریاد می‌زند.

اشغالگران آمریکایی چندین نوبت بخش‌های مختلف عراق را به بهانه‌های مختلف هدف قرار داده اند.

کد مطلب 6012743

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