ملت عراق یکپارچه خواهان بیرون کردن اشغالگران آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «رعد التمیمی» یکی از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تصریح کرد: آمریکا یک کشور اشغالگر است و دست به تجاوز و ارتکاب جنایات در عراق می‌زند.

وی افزود: این جنایات و تجاوزات آمریکا به بهانه‌های مختلف تکرار می‌شود. این کشور حامی و عامل شهادت و زخمی شدن بیش از ۹۰ هزار فلسطینی از طریق حمایت از رژیم صهیونیستی و ارسال بیش از ۱۰۰ هزار تن تسلیحات نظامی طی چهار ماه گذشته است.

التمیمی تصریح کرد: هدف قرار دادن مواضع عراق از سوی آمریکایی‌ها نقض حاکمیت این کشور بوده و باعث می‌شود اعمال فشارها برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق تشدید شود.

وی اضافه کرد: این حمله آمریکا پیام‌های زیادی درون خود دارد از جمله این که وظیفه این کشوردر منطقه حمایت از رژیم صهیونیستی از هر راه ممکن است.

التمیمی تاکید کرد: ملت عراق هرگز در برابر این تجاوزات آمریکا ساکت نخواهد ماند و یک صدا برای بیرون کردن نظامیان اشغالگر فریاد می‌زند.

اشغالگران آمریکایی چندین نوبت بخش‌های مختلف عراق را به بهانه‌های مختلف هدف قرار داده اند.