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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

وزارت دفاع سوریه:

هدف تجاوز اشغالگران آمریکایی به سوریه احیای داعش در این کشور است

هدف تجاوز اشغالگران آمریکایی به سوریه احیای داعش در این کشور است

وزارت دفاع سوریه با محکوم کردن تجاوز هوایی اشغالگران آمریکایی علیه این کشور این اقدام را همسو با هدف احیای تشکیلات تروریستی داعش در عراق و سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، وزارت دفاع سوریه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بامداد امروز اشغالگران آمریکایی در تجاوزی آشکار یک حمله هوایی علیه تعدادی از منطقه‌های بخش شرقی سوریه و در نزدیکی مرزهای مشترک با عراق انجام دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این تجاوز اشغالگران آمریکایی باعث شهادت تعدادی از غیرنظامیان و نظامیان و زخمی شدن تعدادی دیگر در کنار وارد آمدن خسارت‌های گسترده به اموال عمومی شد.

در این بیانیه تاکید شده است: منطقه‌ای که شاهد حمله‌های آمریکایی‌ها در شرق سوریه بود همان منطقه‌ای است که ارتش سوریه با عناصر باقی مانده داعش در حال درگیری و نبرد است. همین مساله نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با این تشکیلات تروریستی هم پیمان بوده و برای احیای آن در سوریه و عراق از طریق راه‌های کثیف تلاش می‌کنند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: این تجاوز بامدادی اشغالگران آمریکایی قابل توجیه نبوده و برای تضعیف توان ارتش سوریه و همپیمانان آن در زمینه مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. این در حالی است که ارتش سوریه توانسته گروهک‌های تروریستی مختلف را در طول سال‌های گذشته شکست دهد و در مسیر دفاع از خاک این کشور بدون توجه به حامیان این تروریست‌ها قدم بردارد.

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد: اشغال شدن بخش‌هایی از خاک سوریه توسط عناصر آمریکایی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه بر تداوم جنگ علیه تروریسم تا نابودی کامل آن و آزادسازی سراسر خاک سوریه تاکید دارد.

گفتنی است که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که بامداد امروز حمله‌هایی را به مواضع کشورهای عراق و سوریه انجام داده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که به بیش از ۸۵ نقطه در خاک عراق و سوریه حمله کرده است.

ارتش آمریکا اعلام کرد: در حمله به این مواضع از چندین هواپیما از حمله بمب‌افکن‌های دوربرد که از ایالات متحده پرواز کرده‌اند استفاده شده است.

کد مطلب 6012768

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